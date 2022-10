Stellantis potrebbe smettere di costruire veicoli in Cina, ha affermato lunedì l’amministratore delegato Carlos Tavares, citando le tensioni crescenti con l’Occidente come deterrente per gli investimenti in Cina.

Carlos Tavares: “Stellantis potrebbe smettere di produrre auto in Cina”

“La nostra strategia prevede la possibilità di tensioni geopolitiche”, ha detto Tavares ai giornalisti al Salone di Parigi. “Ci sono già state diverse volte ad esempio quando sono state imposte sanzioni occidentali… possiamo essere sicuri che la stabilità delle relazioni tra la Cina e il mondo sia garantita?” Ha aggiunto.

Stellantis ha già abbandonato una joint venture che ha costruito SUV Jeep in Cina dopo non aver preso una quota di controllo, ed è in trattative con il partner locale Dongfeng sui suoi marchi Peugeot e Citroen. A differenza della rivale tedesca Volkswagen, che lo scorso anno ha venduto tre milioni di auto in Cina, i veicoli del gruppo del mercato di massa non hanno mai sfondato lì.

“Stiamo ancora vendendo veicoli Jeep e Alfa Romeo costruiti fuori dalla Cina in modo molto redditizio” nel più grande mercato automobilistico del mondo, ha detto Tavares, suggerendo che lo stesso modello potrebbe funzionare per Peugeot e Citroen. “Se attuiamo la nostra strategia fino in fondo, non abbiamo bisogno di fabbriche in Cina. In un mondo di tensioni crescenti, non abbiamo bisogno di creare vulnerabilità”, ha aggiunto.

I produttori giapponesi e tedeschi sono rimasti in gran parte lontani dal Salone di Parigi. Ma i produttori asiatici come Ora e BYD in Cina o VinFast in Vietnam si sono presentati in forza, sperando di portare veicoli elettrici a basso costo sui mercati europei. Stellantis punta a un fatturato di 20 miliardi di euro in Cina entro il 2030 con i suoi 14 marchi, ma Tavares si è lamentato della disparità di trattamento da parte di Pechino.

“Il tappeto rosso è stato srotolato per i produttori cinesi in Europa, e non è così che siamo accolti in Cina”, ha affermato. “Le tasse all’importazione sui veicoli provenienti dalla Cina dovrebbero essere simmetriche con quelle applicate ai veicoli occidentali in Cina”.

Il boss di Stellantis ha aggiunto che “siamo in un mondo che si sta frammentando, gli stati stanno cercando di creare bolle. Se queste bolle si chiuderanno a un certo punto, dovremo vendere in Europa veicoli che vengono prodotti in Europa. Ci adatteremo ,” Ha aggiunto.

