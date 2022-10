Stellantis Mirafiori: boom della Fiat 500, produzione +30%

Vi abbiamo scritto poc’anzi che la situazione del gruppo Stellantis in Italia non è buona. Infatti il gruppo automobilistico per il quinto anno consecutivo ha visto diminuire la produzione di auto e veicoli commerciali nel nostro paese in misura del 2,4 per cento rispetto allo scorso anno e del 18,3 per cento rispetto al 2019. Questo secondo i dati anticipati dalla Fim CISL nelle scorse ore.

Stellantis: a Mirafiori la produzione è aumentata nel 2022 del 30% rispetto al 2021

Tuttavia arriva anche una buona notizia. Questa riguarda lo stabilimento Stellantis di Mirafiori vicino Torino che in netta controtendenza con il resto dei siti produttivi del gruppo automobilistico nel nostro paese ha visto aumentare e non di poco la produzione rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Prendendo in esame i primi 9 mesi del 2022, la produzione è aumentata del 30 per cento rispetto al 2021 a Mirafiori.

Questo principalmente grazie al buon momento che sta vivendo la nuova Fiat 500 elettrica che viene prodotta solo ed esclusivamente in quella fabbrica e che risulta essere ormai da tempo una delle auto elettriche più vendute nel vecchio continente. Basti pensare che la vettura da sola rappresenta oltre l’80 per cento delle unità prodotte in questa fabbrica di Stellantis con il restante 20 per cento rappresentato da auto di Maserati.

Nei primi 9 mesi del 2022 Stellantis a Mirafiori ha prodotto 70.340 veicoli rispetto ai 54.290 del 2021 con Fiat 500 elettrica che ha rappresentato l’80 per cento di questa cifra. Continuando così le cose la city car elettrica della principale casa automobilistica italiana dovrebbe superare le 70 mila immatricolazioni annue. Molto dipenderà dalla situazione legata alla crisi dei microchip che non pochi problemi sta causando al settore.

Ricordiamo che il CEO di Stellantis Carlos Tavares nelle scorse settimane ha dichiarato che di Fiat 500 elettrica si potrebbe tranquillamente raddoppiare la produzione vista la domanda alta per questo veicolo. Il problema è la mancanza di componenti.

Ti potrebbe interessare: Stellantis e Ferrari: i sindacati chiedono aumento salariale dell’8,4% per il 2023