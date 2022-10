Stellantis dovrà pagare una grossa multa in California

Arrivano brutte notizie per Stellantis dalla California. Infatti nelle scorse ore si è saputo che il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe dovrà pagare 5,6 milioni di dollari per risolvere un’indagine in California sulle violazioni delle normative sulla qualità dell’aria, ha affermato giovedì lo stato.

Stellantis dovrà pagare 5,6 milioni di dollari per risolvere un’indagine in California

La multa è stata imposta dalla California Air Resources Board che tra le 30.600 vetture che fanno parte di questo accordo vi sono Ram 1500 2012-2018, Jeep Grand Cherokee e Dodge Durango, tutti con motori a benzina da 5,7 litri.

Il produttore automobilistico dunque dovrà pagare una sanzione civile di 2,8 milioni di dollari e 2,8 milioni di dollari per portare più scuolabus elettrici nelle scuole del South Coast Air Basin. L’ente ha affermato che Stellantis ha fornito la sua collaborazione alle indagini. Il gruppo ha dichiarato di accettare la responsabilità ma ha aggiunto che le sue strategie per il futuro vadano in tutt’altra direzione.

In un’indagine separata sulle emissioni, la divisione americana del gruppo a giugno si è dichiarata colpevole di cospirazione criminale e ha accettato di pagare circa $ 300 milioni in un patteggiamento per risolvere un’indagine sulla frode sulle emissioni diesel del Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti.

Il Dipartimento di Giustizia ha affermato che l’unità di Stellantis ha installato funzionalità software ingannevoli per evitare il controllo normativo e aiutare in modo fraudolento i veicoli diesel a soddisfare gli standard di emissioni richiesti.

Ricordiamo infine che Stellantis ha precedentemente pagato una sanzione civile di 311 milioni di dollari e pagato oltre 183 milioni di dollari di risarcimento a oltre 63.000 persone nell’ambito di un’azione collettiva contro i diesel. Questo è il secondo accordo della casa automobilistica con la California negli ultimi quattro anni.

