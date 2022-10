Stellantis: in Francia dividerà i suoi concessionari in premium e mainstream

Il 3 ottobre 2022 il management di Stellantis France ha inviato una lettera a tutta la rete distributiva del gruppo per presentare la nuova organizzazione, che entrerà in vigore il 1° dicembre. Questa sarà strutturata attorno a un reparto marchi premium e un reparto vendite dedicato ai marchi mainstream.

Stellantis: suddividerà i suoi concessionari in Francia in premium e mainstream a seconda dei marchi

Il primo, che riunirà le forze marketing e sul campo di DS, Alfa Romeo e in futuro anche Lancia, si occuperà della definizione del contratto di Concessionaria e dovrà supportare la “crescita del potere nel mercato premium”. Ricordiamo che il nuovo modello commissionario entrerà in vigore per la vendita delle auto dei marchi DS e Alfa Romeo e della gamma dei veicoli utilitari a partire da giugno 2023.

“Vogliamo testare questo nuovo modello in scala reale su una parte significativa della nostra attività prima di implementarlo sull’intero perimetro tre anni dopo “, ha spiegato lo scorso giugno Guillaume Couzy, capo di Stellantis per la Francia.

Il reparto vendite dedicato ai marchi mainstream concentrerà le forze sul campo di Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Jeep. “La sfida è interfunzionalmente un certo numero di mezzi, creando al contempo il quadro che ci consentirà di sviluppare e garantire il successo di ciascuno dei nostri marchi “, spiega Stellantis nella lettera inviata alle reti.

Si tratta quindi sia di rispondere al crescente multimarca dei punti vendita e degli investitori, di gestire le performance di ciascun marchio, di prepararsi all’attuazione del modello di retailer e di concentrare le forze in campo sui temi con alto valore aggiunto” .

Le squadre sul campo saranno raggruppate in due dipartimenti regionali premium e cinque dipartimenti regionali tradizionali.

“In fondo, questo è un cambiamento significativo che stiamo mettendo in atto per rinnovare la nostra animazione delle reti di concessionari, agenti e presto rivenditori, per focalizzarla sul suo vero valore aggiunto che è la gestione delle prestazioni e per renderla più efficiente in un universo che si sta evolvendo verso una maggiore multimarca come parte della nostra nuova strategia di distribuzione ”, spiega il produttore.

