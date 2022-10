Stellantis consolida a settembre la sua leadership in Spagna

Con 18.065 immatricolazioni a settembre e una quota del 23,5%, Stellantis e i suoi marchi guidano il mercato spagnolo delle autovetture e dei veicoli commerciali. Lo stesso accade se si osservano i dati cumulati dei primi sette mesi dell’anno, con 158.880 unità immatricolate. Praticamente una su quattro autovetture e veicoli commerciali venduti in Spagna appartiene al gruppo automobilistico e ai suoi marchi commercializzati in quel Paese.

Stellantis e i suoi marchi guidano il mercato spagnolo delle autovetture e dei veicoli commerciali

Per quanto riguarda i veicoli elettrificati (100 per cento elettrici + ibridi plug-in), Stellantis conferma la leadership nel mercato totale spagnolo, con 1.554 autovetture e veicoli commerciali immatricolati a settembre, che si mantiene al primo posto per un altro mese, con una quota di mercato del 19,7 per cento di mercato. Inoltre, Fiat è questo mese al secondo posto nella classifica delle vendite di veicoli 100 per cento elettrici.

Il Gruppo, che occupa anche la prima posizione nei dati accumulati, con 14.393 immatricolazioni, ha sviluppato un’ampia gamma di veicoli elettrificati che si distinguono per offrire elevate prestazioni, rispondendo alle esigenze di ogni tipologia di clientela.

Molti dei suoi modelli sono tra i più venduti nelle loro categorie, come la Peugeot 3008 Plug-In Hybrid (ibrido plug-in leader cumulativo), la Fiat 500e e la Citroën ë-C4, che sono tra i cinque modelli 100 per cento elettrici best seller nel nostro paese o la Jeep Compass e la DS 7 Crossback, nella top ten delle vendite di ibridi plug-in finora quest’anno.

Stellantis, invece, guida anche l’esigente mercato dei veicoli commerciali, con 4.345 immatricolazioni a settembre (44,8 per cento del mercato). Tra gennaio e settembre i marchi e Stellantis hanno raggiunto 33.283 unità immatricolate (38,1 per cento del mercato).

Allo stesso modo, Stellantis è leader di mercato per i veicoli commerciali 100 per cento elettrici, con Fiat in testa alla classifica dei marchi di questa categoria nel mese di settembre. Insomma per il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe un altro mese molto buono in uno dei mercati più importanti in assoluto tra quelli del vecchio continente.

Ti potrebbe interessare: Stellantis amplia il perimetro dei dipendenti interessati dal bonus in Francia