Alfa Romeo Tonale: superata quota 20 mila ordini in Europa

Alfa Romeo Tonale dopo la presentazione ufficiale dello scorso mese di febbraio ad Arese e l’apertura degli ordini per la versione di lancio e poi finalmente sbarcata in concessionaria lo scorso mese di giugno, prima con le versioni ibride e poi anche con il diesel. Piano piano il SUV di segmento C sta debuttando nei vari paesi.

L’ultimo in ordine cronologico è la Turchia che come vi abbiamo scritto in un altro nostro articolo ha appena assistito al lancio ufficiale del SUV della casa automobilistica del Biscione con le prime 100 unità andate esaurite in appena 15 minuti.

Alfa Romeo Tonale: il SUV di segmento C del Biscione ha superato già quota 20 mila ordini in Europa da marzo ad oggi

In occasione di questa presentazione a Istanbul, i dirigenti di Alfa Romeo hanno confermato che dal suo lancio lo scorso mese di marzo, Alfa Romeo Tonale ha già superato le 20 mila unità ordinate in Europa.

Insomma si tratta di un ottimo risultato dato che ancora in diversi paesi il SUV deve essere lanciato e che manca all’appello per completare la gamma l’attesa versione top di gamma con motore PHEV da 275 cavalli.

Gli obiettivi prefissati dal CEO Imparato che si augurava di arrivare a 25 mila ordini per il 2022 e 45 mila per il 2023 sembrano raggiungibili facilmente.

Ricordiamo infatti che il SUV tra la fine del 2022 e gli inizi del 2023 debutterà anche negli Stati Uniti. Il 2023 dovrebbe essere l’anno in cui Alfa Romeo Tonale arriverà nella gran parte dei mercati a livello globale, compresa anche la Cina.

Vedremo dunque da qui a fine anno a che quota saliranno gli ordini per il nuovo SUV del Biscione che rappresenta un nuovo inizio per la casa milanese sotto la guida di Stellantis.

