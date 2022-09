Ferrari Purosangue cabrio: un render immagina il suo design

Ferrari Purosangue cabrio è l’ultima creazione dell’artista digitale X-Tomi Design che dopo aver immaginato il SUV in versione tre porte e in versione pickup si sbizzarrisce ad immaginare una versione cabriolet del recente modello della casa automobilistica del cavallino rampante, primo SUV nella storia della Ferrari. Questo modello del resto ha fatto molto scalpore e dunque sul web in tanti si cimentano nel creare versioni “speciali” di questo SUV.

Sarebbe questo l’aspetto di una Ferrari Purosangue Cabrio?

In generale convertire un SUV in una vettura senza tetto quasi mai si è rivelata una buona idea. Pochi produttori hanno provato a realizzare una simile trasformazione ma la maggior parte di loro ha fallito come dimostrano la Range Rover Evoque e la Nissan Murano CrossCabriolet negli Stati Uniti. Queste due vetture infatti non hanno riscontrato il successo sperato dai produttori.

Più recentemente, la Volkswagen è riuscita a fare meglio sul mercato realizzando una versione cabrio del suo SUV compatto T-Roc. In questo caso l’esperimento è riuscito probabilmente grazie al fatto che questo SUV vanta un’altezza ridotta (1,58 m). Questo probabilmente ha portato la casa di Wolfsburg ad avere un buon riscontro di vendite nonostante il grande pubblico già da tempo abbia dimostrato di non amare particolarmente le cabriolet.

Ferrari Purosangue cabrio visto il suo aspetto più compatto, si presterebbe più facilmente a un simile cambiamento, non senza conseguenze. Diventerebbe infatti una vettura a due posti, come immaginiamo, si limiterebbe a due porte, eliminando definitivamente le aperture del modello originale. Inoltre ipotizziamo che anche il volume del tronco sarebbe notevolmente ridotto per rendere questo Ferrari Purosangue Spider una variante molto più radicale.

Come abbiamo detto poc’anzi è assai difficile se non addirittura impossibile che la casa automobilistica di Maranello possa decidere in futuro di lanciare una Ferrari Purosangue Cabrio. Nonostante ciò abbiamo pensato che mostrarvi come potrebbe essere un simile modello, attraverso questa ricostruzione fatta da un artista indipendente che nulla ha a che vedere con la Ferrari, possa essere un qualcosa di interessante.

