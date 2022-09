Stellantis: due suoi motori tra i migliori 10 propulsori del 2022 secondo Wards

Due propulsori del gruppo Stellantis ricchi di potenza ed efficienti nei consumi, l’innovativo ibrido plug-in 4xe della Jeep Grand Cherokee 4xe e il nuovissimo Hurricane Twin Turbo I-6 da 3,0 litri del Grand Wagoneer, sono i vincitori del premio 2022 Wards 10 Best Engines and Propulsion Systems. Le onorificenze segnano il 12° anno consecutivo in cui un prodotto Stellantis è tra i vincitori della lista.

Wards 10 Best Engines and Propulsion Systems: nella lista due motori di Stellantis

“I nostri clienti sono molto chiari su cosa si aspettano dai nostri veicoli e non cercano compromessi. I propulsori 4xe e Hurricane Twin Turbo offrono prestazioni che migliorano l’esperienza di guida su strada, fuoristrada e durante il traino. Altrettanto importante, riducono le emissioni di gas serra.

La forte domanda di PHEV 4xe del marchio Jeep e del Grand Wagoneer equipaggiato con Hurricane Twin Turbo dimostra che stiamo offrendo ciò che i nostri clienti desiderano”, ha affermato Micky Bly, vicepresidente senior di Stellantis, ingegneria dei sistemi di propulsione globale.

I sistemi di propulsione elettrificati e più efficienti svolgono un ruolo importante in Dare Forward 2030, piano strategico che impegna Stellantis a ridurre la propria impronta di carbonio globale del 50% entro il 2030 e a guidare l’industria dei trasporti raggiungendo l’azzeramento delle emissioni di carbonio entro il 2038.

Il sistema di propulsione ibrida plug-in 4xe che offre una silenziosità quasi totale la guida e le capacità fuoristrada migliorate è un vincitore di Wards 10 Best per il secondo anno consecutivo. Quest’anno, i redattori di Wards hanno inserito la Jeep Grand Cherokee 4xe nella top 10 dopo aver premiato la Jeep Wrangler 4xe, l’ibrida plug-in più venduta negli Stati Uniti, nel 2021.

La Jeep Grand Cherokee 4xe offre 40 km di autonomia completamente elettrica. “Spettacolare: l’andirivieni tra il motore a combustione interna e l’impianto elettrico è impercettibile e lo stop/start è ultra fluido. È davvero un po’ una meraviglia ingegneristica”, ha detto il giudice di WardsAuto Dave Zoia.

Il sistema di propulsione 4xe della Jeep Grand Cherokee e della Wrangler combina due motori elettrici, un motore I-4 turbo da 2,0 litri, un cambio automatico a 8 velocità e una batteria da 17 kilowattora. Le modalità E Selec consentono al guidatore di adattare il sistema di propulsione 4xe al viaggio: ibrido, elettrico ed eSave, che conserva la carica della batteria per un uso successivo e può inviare energia alla batteria durante la guida con il motore I-4. La frenata rigenerativa aggiunge anche potenza al pacco batteria.

Hurricane Twin Turbo I-6 vince il premio Wards nel suo primo anno di idoneità. Offre più potenza, più coppia e meno emissioni rispetto ai motori V-8 aspirato e sei cilindri potenziati di molti concorrenti.

Il motore a 6 cilindri in linea dal funzionamento intrinsecamente fluido impiega ingegneria e tecnologie all’avanguardia che includono due turbocompressori a bassa inerzia e flusso elevato per una risposta rapida agli ingressi dell’acceleratore, rivestimento dell’arco del filo di trasferimento del plasma (alesaggio dello spruzzo) negli alesaggi dei cilindri per una superficie di usura ultrasottile a basso attrito e iniezione diretta di carburante ad alta pressione (5.075 psi/350 bar).

“Come evidente erede dell’HEMI V-8, questo è un enorme balzo in avanti per Stellantis, che fornisce la base per la propulsione di camion e SUV a grandezza naturale per gli anni a venire. È probabile che arrivino versioni elettrificate, dandogli numeri ancora migliori in futuro”, ha affermato il giudice di WardsAuto Bob Gritzinger.