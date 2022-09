Stellantis: concessionaria negli USA offre componenti aggiuntivi per i clienti

Un concessionario Stellantis in Florida, chiamato Daytona Dodge Chrysler Jeep Ram, offre componenti aggiuntivi che le persone desiderano davvero così tanto da creare più fedeltà al marchio, afferma il proprietario Randy Dye. Invece di optional che non sempre sono graditi ai clienti, offre più potenza, più prestazioni e più capacità.

Stellantis: concessionaria offre ai clienti personalizzazioni delle auto aumentando la loro fidelizzazione

La personalizzazione delle auto è qualcosa che piace a milioni di persone, ma spesso alcune modifiche possono invalidare la garanzia di un veicolo. Questo è uno dei motivi per cui Dodge ha creato la sua rete di concessionari Power Broker per installare parti che migliorano le prestazioni supportate dalla fabbrica mantenendo la copertura della garanzia. Daytona ha portato questa pratica ad un livello successivo.

È uno dei rivenditori in quella rete di Power Broker ma personalizzerà un veicolo ben oltre i pacchetti fuori menu offerti da Dodge. Dye dice che quando si tratta di soddisfare le richieste dei clienti per la modifica e la personalizzazione Daytona’s Garage, una propaggine della concessionaria, cerca di accontentare il cliente in tutti i modi.

Ovviamente non tutti i pacchetti e le modifiche offerte da questa concessionaria di Stellantis sono utili o convenienti ma indubbiamente si tratta di un servizio che raramente una concessionaria offre e che molti clienti del gruppo automobilistico negli Stati Uniti stanno apprezzando particolarmente.

Ricordiamo che gli Stati Uniti sono un mercato fondamentale per il gruppo Stellantis che punta a diventare leader del settore a livello globale nel giro di qualche anno dopo la fusione di Fiat Chrysler Automobiles con PSA Groupe. Da questo punto di vista gli Stati Uniti avranno un ruolo fondamentale nella ulteriore crescita dell’azienda guidata a livello globale dal CEO Carlos Tavares.

