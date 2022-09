Mirafiori, Cirio e Lo Russo: “risultato non scontato”

Il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, e il Sindaco di Torino, Alberto Russo, hanno chiuso l’incontro a Mirafiori con il management di Stellantis, in particolare l’ad Carlos Tavares, con soddisfazione. Operare nella zona deve essere conveniente per le società.

Mirafiori: la soddisfazione delle istituzioni locali

In sinergia, la Regione e l’Amministrazione Comunale, hanno ottenuto un risultato di cui essere soddisfatti, hanno spiegato gli alti esponenti istituzionali ai microfoni. La decisione di uno dei principali gruppi industriali di investire a Torino e in Piemonte è rilevante, crea indotte e ricadute positive, ha chiarito Cirio. Inoltre, si sono mossi per tempo sotto il profilo dell’energia e sull’eventualità di garantire formazione e reskiliing del personale.

L’alleanza – ha chiarito il primo cittadino – garantisce dei risultati non così scontati alla vigilia. Credono di aver colto in pieno le esigenze del territorio, per il futuro dell’industria automotive. Da problema la transizione elettrica si può trasformare in un’opportunità. A tal proposito, ne è una prova tangibile la creazione del primo hub Circular Economy di Stellantis, della quale Torino ospiterà il centro. E l’impegno testimonia il valore attribuito al conglomerato, fondato nel 2021 dalla fusione tra Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe.

In particolare, il Comune ha agito sulla leva urbanistica. Ad avviso di Lo Russo, Torino dispone di uno stock immobiliare degno di nota e un substrato di PMI (piccole e medie imprese) a loro volta in possesso di competenze tecnologiche all’avanguardia. Ma anche luoghi di formazioni all’altezza per le nuove generazioni. Il modello di cooperazione con la Regione darà sbocco a ulteriori applicazioni: i dossier sul tavolo sono parecchi, ha concluso il sindaco.

Il segretario regionale del PD, Paolo Furia, ha parlato di importanti rassicurazione dal ceo di Stellantis sui due impegni legati al polo di Mirafiori. Il primo attiene al polo dell’economia circolare, una rivoluzione dell’automotive, che la transizione elettrica rende necessaria. Da una parte, consentirà di ridurre lo sfruttamento delle materie prime di aree geografiche lontane e ricchissime in minerali quali cobalto, nichel e litio. In aggiunta, grazie all’economia circolare, verrà affrontato il problema dello smaltimento delle batterie, ridando vita a buona parte delle loro componenti.