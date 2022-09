Stellantis e Renault annunciano nuovi stop alla produzione in Spagna

Arrivano brutte notizie dalla Spagna per Renault e Stellantis. I due gruppi automobilistici infatti hanno annunciato nelle scorse ore nuove interruzioni della produzione negli stabilimenti automobilistici spagnoli. Nel caso dell’azienda francese, lo stabilimento Renault di Palencia si fermerà il 19 settembre e lo stabilimento di Assemblaggio Carrozzerie di Valladolid lo farà per diversi giorni durante questo mese a seconda dei turni, che saranno tutti svolti con orario ridotto come riportato dal sindacato CC OO a Europa Press.

Stop alla produzione negli stabilimenti spagnoli di Stellantis e Renault

Nello specifico, oltre allo stop del 19 settembre a Palencia, il turno notturno di Assemblaggio Carrozzeria sarà fermo il 15 e 16 e dal 19 al 23 settembre, mentre i turni mattutini e pomeridiani saranno fermi il 19 e 20 dello stesso mese.

CC OO ha ricordato che a metà anno la società ha segnalato un miglioramento delle previsioni per il secondo semestre, per cui non è stato prorogato il fascicolo di regolamento del lavoro interinale (ERTE), terminato il 30 giugno, ed è stato concordato un estensione fino a meno di 40 giorni, contestualmente all’annuncio del recupero dei mezzi turni di Palencia e Valladolid.

Tuttavia, il sindacato ha spiegato che, un paio di mesi dopo, la situazione di crisi “è di nuovo critica” e i fornitori hanno ancora una volta problemi di approvvigionamento.

Stellantis Vigo interromperà tutte le sue linee di produzione sabato per mancanza di forniture. “Per cause di forza maggiore, a causa della mancanza di rifornimenti, sabato 17 settembre l’attività in entrambi i sistemi è sospesa”, hanno spiegato dalla fabbrica.

Inoltre, la casa automobilistica ha sospeso anche il turno di notte della System 1 presso lo stabilimento di Balaídos (che assembla le Peugeot 2008, Peugeot 301 e C-Elysée), nonostante l’attività proseguirà quel giorno nella System 2 (dove producono i furgoni Citroën Berlingo, Peugeot Rifter/Partner, Opel Combo, Fiat Doblò e Toyota Proace City).

