Alfa Romeo B-SUV: le ultime novità [Render]

Alfa Romeo B-SUV si avvicina a grandi passi al suo debutto. Sicuramente già nel corso del prossimo anno ci saranno i primi avvistamenti del prototipo con il debutto di questo veicolo che potrebbe avvenire nel corso del mese di marzo del 2024 come anticipato dalla stessa Alfa Romeo che però per il momento non ha confermato ufficialmente quella data.

Per Alfa Romeo B-SUV dimensioni più vicine a quelle di Peugeot 2008 che a quelle di Jeep Avenger

A proposito di Alfa Romeo B-SUV emergono nuovi dettagli sulle caratteristiche che avrà questo modello. SI dice ad esempio che il veicolo non solo condividerà la stessa piattaforma con Peugeot 2008 ma avrà anche dimensioni simili. Questo a differenza dei B-SUV di Jeep e Fiat che invece saranno più compatti. Si parla dunque di una lunghezza intorno ai 430 cm.

Per il resto sappiamo che Alfa Romeo B-SUV sarà prodotto a Tychy in Polonia e sarà la prima auto di Alfa Romeo ad avere una versione completamente elettrica con un’autonomia di circa 500 km con una ricarica completa. La vettura avrà uno stile che farà subito capire che si tratta di un’auto della casa automobilistica del Biscione. Il family feeling con Alfa Romeo Tonale sarà evidente.

Alfa Romeo B-SUV non ha ancora un nome ufficiale ma si vocifera che già nel corso del 2023 sapremo come si chiamerà questo atteso modello destinato a far parlare a lungo di se come nuova entry level della gamma dello storico marchio milanese con un prezzo di partenza che si dovrebbe aggirare intorno ai 30 mila euro. Qui vi mostriamo uno dei più recenti render di questo modello di Alfa Romeo realizzato per il sito francese auto-moto.com da jjodry.

