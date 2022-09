Patente B: cambiano i limiti di potenza per i neopatentati

L’art. 117 del Codice della strada, rivista oltre un decennio fa, dispone che per il primo anno dall’ottenimento della patente B è proibito guidare vetture con una potenza massima di 70 kW e rapporto peso/potenza superiore ai 55 kW/t.

Tuttavia, è altrettanto risaputo che le leggi non sono eterne. Di tanto in tanto occorre aggiornarle, in base alle ultime innovazioni sul fronte tecnologico, come la diffusione dei mezzi a batteria. Difatti, d’ora in avanti i neopatentati con auto ibride plug-in ed elettriche hanno un unico limite da osservare: 65 kW/t di specifica. Questo e nient’altro.

Svanisce, dunque, quello dei 70 kW, mantenuto esclusivamente per i veicoli a combustione interna. Ergo, si allargano le maglie ai possessori della patente B da meno di un anno. Ma la fitta rete di leggi e circolari ha creato a lungo confusione, secondo il tipico pasticcio all’italiana. Cerchiamo di ricostruire la vicenda.

Patente B: per le auto ibride plug-in e le elettriche cambiano i limiti di potenza per chi preso la licenza di guida da meno di un anno

Approvato il 16 giugno e convertito in legge il 5 agosto, il decreto Infrastrutture prevede correzioni al Codice della Strada, integrando una semplice frase in grado di mandare nel pallone un po’ tutti quanti. In buona sostanza, l’intervento legislativo sembrava prevedesse due paletti: 65 kW/t (anziché i precedenti 55 kW/t) e 70 kW (invariati). Addirittura, il ministero degli Interni aveva assegnato tale chiave di lettura, riportata in una circolare datata 6 luglio.

A primo acchito la situazione pareva inalterata, poiché un’auto alla spina guidabile in passato sarebbe stata difficilmente depennata dalla lista. Poi, però, il 7 settembre il Viminale è tornato sui suoi passi, emanando l’ennesima circolare, in cui rettifica quella di due mesi prima e sottolinea come i 70 kW vengano applicati unicamente per i motori endotermici.

Insomma, spazzati via i dubbi, adesso la situazione dovrebbe risultare chiara. Salvo ulteriori di colpi di scena in copione, ne abbiamo la certezza: chi ha la patente B da meno di un anno è abilitato a guidare le vetture ibride plug-in ed elettriche, in osservanza di appena un limite, vale a dire i 65 kW/t. Nessuna soglia dei 70 kW, confermata soltanto nel caso degli esemplari ICE, cioè a combustione interna.