Stellantis: saltano i turni produttivi, non solo in Italia

La fabbrica Opel Stellantis di Saragozza ha comunicato dei nuovi scioperi per questo fine settimana, poiché, come già accaduto nelle precedenti occasioni, è stata colpita da problemi di approvvigionamento, con la mancanza di componenti fondamentali allo svolgimento della regolare attività. La carenza di parti continua a provocare disagi di vario tipo nell’industria automobilistica spagnola e mondiale, andando a influire in modo significativo sugli impianti iberici, a causa dei ritardi nelle spedizioni verificatisi nel recente passato. Le catene di fornitura non sono ancora tornate sui livelli precedenti allo scoppio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, con le serie complicazioni che ne conseguono.

Stellantis in continuo affanno per la scarsa reperibilità dei componenti fondamentali per lo svolgimento del regolare servizio presso le fabbriche: saltano degli altri turni produttivi

Di conseguenza, ne pagherà pegno Stellantis stessa, pure nel centro di Figueruelas, il quale interromperà lo svolgimento del regolare servizio oggi, venerdì 16 settembre 2022, alle ore 14.00 e non sarà messo in funzione fino alla notte di lunedì, 19 settembre, a partire dalle 22.00. L’azienda aveva già reso noto che lo stop avrebbe interessato i turni dal venerdì pomeriggio al sabato mattina. La novità è, tuttavia, rappresentata dalla prosecuzione del fermo anche per il turno delle 22.00 di domenica 18 settembre, e durante i due di lunedì 19 settembre, del mattino e del pomeriggio.

La direzione della struttura ha rilasciato alcune dichiarazioni circa lo stato attuale, che non infonde di certo serenità al personale. In una nota, i responsabili dello stabilimento hanno definito il contesto figlio della carenza dei pezzi necessari. La pausa colpisce le due linee di produzione di lunedì. Qui si assemblano i modelli Opel Crossland e Citroën C3 Aircross sulla l. 1 e l’Opel Corsa l. 2.

Nello stesso comunicato diffuso durante le ultime ore, la compagnia ha evidenziato come i lavori riprenderanno normalmente, lungo entrambe le linee, dalla notte di lunedì 19 settembre, che inizierà alle ore 22, fino al pomeriggio di venerdì 23 settembre alle 22.00, compreso. Inoltre, la multinazionale italo francese, nata nel 2021 dalla fusione tra FCA e PSA, ha spiegato che il turno fissato per il sabato mattina del 24 settembre è al momento previsto, su tutte e due le linee.

Fonte: Heraldo