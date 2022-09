L’Ontario stringe un patto con Stellantis

Il governo dell’Ontario sta creando un gruppo di consulenza economica con rappresentanti di Stellantis e tre gruppi locali per cercare di anticipare miliardi di dollari di investimenti in progetti di energia pulita e infrastrutture.

Stellantis e governo dell’Ontario stringono un’alleanza per infrastrutture ed energia pulita

I governi del Canada e dell’Ontario hanno fornito sostegno finanziario a una serie di iniziative sui veicoli elettrici per cercare di salvare posti di lavoro nel settore automobilistico mentre l’industria si allontana dai combustibili fossili. Ciò include denaro per Stellantis per assemblare veicoli elettrici a Windsor, Ontario, e per LG Energy Solution che insieme al gruppo automobilistico di Carlos Tavares realizzerà un impianto di batterie per veicoli elettrici nelle vicinanze.

Saranno necessari miliardi di dollari di investimenti, compresa la spesa per autostrade e infrastrutture energetiche. Il nuovo gruppo ha lo scopo di andare oltre il dovere legale del governo di consultarsi con le istituzioni e garantire lavoro e prosperità economica alle loro comunità, ha affermato in un’intervista Greg Rickford, ministro degli Affari locali dell’Ontario.

Il gruppo si è formato dopo che le aziende locali hanno detto al governo provinciale di voler partecipare all’opportunità creata dallo stabilimento Stellantis, ha detto Rickford. Attualmente, non include rappresentanti aziendali di altre società, ma pone le basi per un coinvolgimento più ampio, ha affermato.

“Il nostro governo ha dimostrato la capacità di realizzare questi progetti su larga scala in modo diverso”, ha affermato. Alla domanda se i membri del gruppo avrebbero potere di veto, se dovessero opporsi a un progetto, Rickford ha detto che non poteva anticipare nulla ma che, finora, le discussioni erano state tutte positive.

“Staremo fianco a fianco con i nostri partner per portare avanti progetti di infrastrutture critiche e garantire che tutti traggano vantaggio dalle opportunità che l’Ontario offre”, ha affermato il premier Doug Ford in una nota. Windsor si trova nel sud-ovest della provincia più grande del Canada, oltre il confine di Detroit.

