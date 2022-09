Stellantis sfida il pubblico a creare il futuro della mobilità

Stellantis si è posizionata come un’azienda di tecnologia della mobilità, in un movimento per implementare la più alta tecnologia su tutti i fronti: nelle auto che integrano i suoi marchi iconici, attraverso i processi di produzione e persino raggiungendo il modo di relazionarsi e interagire con i clienti.

Quindi, per accelerare questa trasformazione, il gruppo automobilistico italo-francese ha presentato Stellantis Connect Challenge, che incoraggerà i partecipanti a sviluppare soluzioni di connettività, ampliando il modo in cui utilizziamo l’auto e pensando a come le nuove funzionalità possano apportare valore aggiunto ai prodotti progettati dall’azienda.

Stellantis: Connect Challenge permette di sviluppare nuove soluzioni di connettività

Al termine del periodo di registrazione, i partecipanti riceveranno i dati raccolti dai veicoli della gamma del gruppo, come consumo e livello di carburante, contachilometri, temperatura del motore e dell’olio, velocità del veicolo e funzionamento del motore. Con le informazioni in mano, la sfida sarà creare una soluzione di connettività.

Alla consegna delle soluzioni, un team di esperti selezionerà i primi cinque, che saranno annunciati il ​​28 settembre. I selezionati parteciperanno al round finale, il 30 settembre, live e online, dove verrà determinato il vincitore della Stellantis Connect Challenge. Il primo posto riceverà un premio 969 euro in buoni regalo, il secondo 581 euro e il terzo 193 euro.

Un altro modo per iscriversi alla Stellantis Connect Challenge sarà durante l’HackTown 2022, un evento sponsorizzato da Stellantis che si svolgerà dal 15 al 18 settembre a Santa Rita do Sapucaí, una città legata alla tecnologia e all’innovazione che è anche chiamata “Valle dell’elettronica”.

Presso lo stand aziendale, i partecipanti potranno porre domande con un team di specialisti, oltre ad avere contatti con un rappresentante dell’area Risorse Umane che sarà presente per individuare nuovi talenti.

André Souza e Gustavo Delgado di Stellantis Sud America terranno una conferenza stampa ad HackTown 2022



Il 16 settembre, André Souza – CIO e Head of Software for Connected Vehicles and Services di Stellantis Sud America – terrà una conferenza per parlare di tecnologia come motore della trasformazione della mobilità. Sabato 17, Gustavo Delgado – Innovation Manager di Stellantis Sud America – aprirà il dibattito con il pubblico sul futuro della mobilità e le sfide e le opportunità che porta.

Oltre a tanti contenuti nelle lezioni e nell’interazione con gli esperti di Stellantis, i partecipanti avranno a disposizione un Fiat Pulse, l’auto ufficiale dell’evento, per viaggiare tra i diversi punti in cui si svolgerà l’HackTown 2022. Un nuovo protagonista nel segmento dei SUV, il Pulse offre un pacchetto completo di tecnologie e connettività per garantire comfort, sicurezza e praticità a tutti gli occupanti.

Il modello dispone, inoltre, di un sistema di infotainment con display touch da 10.1 pollici, supporto Android Auto e Apple CarPlay e il Fiat Connect Me. Quest’ultima è la piattaforma di servizi connessi del brand torinese che permette di controllare il veicolo tramite smartphone, smartwatch o Google Assistant e Amazon Alexa, per aprire e chiudere porte, attivare luci e clacson e persino riscaldare o raffreddare l’abitacolo del veicolo con un comando vocale.

HackTown 2022 ospiterà oltre 800 talk, showcase e workshop che si svolgeranno contemporaneamente. Un festival dell’innovazione pensato per trasformare positivamente e trasformare la vita delle persone attraverso la condivisione di conoscenze ed esperienze.