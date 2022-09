Stellantis sta pensando di assemblare batterie anche a Villaverde

Attualmente, tre delle fabbriche di Stellantis in Spagna stanno costruendo auto elettriche. Il luogo di fabbricazione dell’auto non coincide sempre con il luogo di assemblaggio delle batterie, il che comporta costi di trasporto aggiuntivi. Nel caso dello stabilimento di Villaverde (Madrid), le batterie vengono assemblate a Figueruelas (Saragozza).

Lo stabilimento Stellantis di Villaverde vicino Madrid potrebbe presto assemblare pacchi batteria

Dato il peso delle batterie, il costo per spostarle da una fabbrica all’altra è tutt’altro che trascurabile e Stellantis sta facendo i conti. Lo ha confermato a La Tribuna de Automoción il direttore dello stabilimento di Saragozza, Manuel Munárriz. Per questo è allo studio la possibilità di assemblare i pacchi batteria nello stesso complesso storico di Madrid.

Le celle sono fornite da un fornitore al di fuori della Spagna, la società cinese CATL, poiché al momento non esiste nessuno in Spagna capace di produrre celle da materiali quali nichel, cobalto, litio, ecc.. Gli involucri sono molto più facili da industrializzare e talvolta provengono da fornitori geograficamente vicini allo stabilimento.

A Saragozza sono attualmente assemblate 270 batterie con uno staff di 100 dipendenti in due turni. Circa la metà della produzione è per Madrid e vengono trasportati su camion a una velocità da due a quattro al giorno. Le batterie sono molto pesanti, soprattutto se ce ne sono così tante, il che implica un grande costo logistico. Ogni camion trasporta 48 pacchi, da 350 chili ciascuno, per un totale di 16,8 tonnellate.

Stellantis sta pensando di realizzare un laboratorio di assemblaggio a Madrid, perché sarebbe più conveniente allocare risorse umane e materiali in modo che le cellule arrivino direttamente a Madrid senza che sia necessario spostare i pacchi già chiusi per posizionarli semplicemente sulla catena di montaggio.

