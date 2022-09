Stellantis annuncia una novità importante al suo organigramma

Arrivano novità importanti da Stellantis. Si è saputo nelle scorse ore che Marc Lechantre non è più a capo della Business Unit Veicoli Usati del gruppo automobilistico da luglio 2022. Xavier Duchemin, l’attuale COO Eurasia del gruppo automobilistico (PSA-FCA), ha assunto la guida della divisione.

Marc Lechantre ha quindi lavorato come Direttore della Business Unit Veicoli Usati presso Stellantis per un anno e mezzo, dalla sua nomina avvenuta il 1 marzo 2021. Nessuna comunicazione ufficiale è stata fatta, ma il gruppo automobilistico segnala che il manager ora voleva realizzare “progetti personali”.

Ricordiamo che Marc Lechantre è un grande nome nel settore automobilistico, che ha abbracciato nel 2006 quando è entrato a far parte del gruppo PSA, con diversi incarichi di responsabilità e a livello internazionale, per un totale di quindici anni.

Per sostituirlo, Stellantis ha nominato Xavier Duchemin alla guida di questa divisione di veicoli usati a livello globale. Una funzione che si aggiunge ai suoi titoli di vicepresidente senior (COO) per la regione Eurasia e membro del top executive team del gruppo, ottenuti a gennaio 2021. Questo dirigente ha anche una solida esperienza nelle vendite internazionali e nel marketing.

Dopo essersi diplomato alla HEC, ha iniziato la sua carriera in Citroën France nel 1991, per poi salire di livello. Notiamo in particolare che è stato direttore generale del marchio chevron in Austria dal 2003, poi nel Regno Unito dal 2005. Successivamente è diventato direttore marketing e ha partecipato al lancio di DS nel 2009. Tre anni dopo, Xavier Duchemin è stato nominato direttore di Peugeot France, prima di assumere la responsabilità di PSA Retail in Europa nel 2017.

