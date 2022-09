Stellantis crea Auto24, start-up di veicoli usati

Africar Group e Stellantis annunciano il lancio delle attività di Auto24 ad Abidjan, in Costa d’Avorio. Auto24 è un’azienda di auto usate diretta al consumatore che offre soluzioni nuove e innovative garantendo che le transazioni siano condotte in modo trasparente e sicuro.

Stellantis collabora con Africar Group e investe in Auto24

Con la popolazione africana destinata a raggiungere 1,7 miliardi entro il 2030 e un parco auto già a 50 milioni di unità, Stellantis ha acquisito una partecipazione in Africar Group per creare Auto24 e sfruttare questo potenziale di mercato. Questo investimento è un nuovo elemento costitutivo della strategia globale di Stellantis per sviluppare il proprio portafoglio di soluzioni di mobilità e rafforzare il suo impegno per la centralità del cliente. È anche un’illustrazione del piano Dare Forward 2030, in una delle sette attività in crescita prese di mira da Stellantis.

Operando in più di 40 paesi dell’Africa subsahariana, Africar Group è la principale rete di mercati automobilistici online in Africa. Negli ultimi cinque anni, ha consentito a oltre 25 milioni di acquirenti e venditori di auto di scambiare auto usate attraverso i suoi canali online.

Axel Peyriere, co-fondatore e CEO di Africar Group ha dichiarato: “Dopo oltre cinque anni di lavoro con le case automobilistiche, distributori e altri attori chiave del settore, abbiamo sviluppato una soluzione automobilistica digitale multi-paese leader di classe in tutta l’Africa subsahariana. Auto24 viene lanciato oggi con l’obiettivo di rafforzare la fiducia dei clienti africani nel mercato dei veicoli usati. Una grande sfida che consentirà di avere un’esperienza di acquisto o vendita di veicoli usati sicura, conveniente, affidabile e divertente”.

Xavier Duchemin, Vicepresidente senior della business unit Veicoli usati di Stellantis, dichiara: “Questo investimento in Africar Group per creare Auto24 rafforza la nostra strategia per far crescere la nostra attività commerciale di veicoli usati a livello globale in modo audace, pragmatico e agile. Seguirà lo stesso progetto degli altri investimenti di Stellantis nell’ecosistema dei veicoli usati. I fondatori accelereranno lo sviluppo delle loro attività capitalizzando Stellantis pur mantenendo l’inventiva, l’energia e l’agilità che caratterizzano le start-up.”.

In Medio Oriente e Africa, Stellantis è il terzo OEM che mira a diventare il principale gruppo automobilistico della regione con oltre 1 milione di nuovi veicoli venduti all’anno entro il 2030.

“Nell’Africa subsahariana, Stellantis offre la più ampia copertura di rete dell’industria automobilistica con quasi 124 punti vendita e manutenzione. Oggi, la partnership con Africar Group attraverso la sua controllata Auto24 ci consentirà di ampliare la nostra offerta di soluzioni di mobilità che soddisfano ampiamente le esigenze dei clienti in Africa”. ha affermato Samir Cherfan, Direttore operativo di Stellantis Medio Oriente e Africa.

