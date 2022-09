Stellantis: crescita in Borsa, analisti approvano le Jeep elettriche

La risposta in Borsa al Jeep 4xe Day, l’evento andato in scena nelle scorse ore, non si è fatta attendere e premia l’intero gruppo Stellantis. All’appuntamento la Casa automobilistica statunitense ha illustrato le future elettrificate della propria gamma, scaturendo nei portatori di interesse un caldo responso.

La prova più tangibile emerge nel rendimento in Borsa, dove Stellantis, il gruppo di cui fa parte, ha registrato una crescita dell’1,75 per cento in una giornata positiva per i titoli del settore delle quattro ruote e, nello specifico, per il FTSE MIB con un più 2,04 per cento.

Stellantis: il Jeep 4xe Day fa guadagnare punti in Borsa

Sulla scena europea il sottoindice Stoxx del comparto riporta una crescita dell’1,59 per cento. L’8 settembre Stellantis ha svelato i piani elettrificati di Jeep. Come raccontato dagli stessi portavoce della compagnia, il marchio introdurrà in commercio quattro suv a trazione 100 per cento elettrica entro il 2025.

Inoltre, si è espresso il desiderio di diventare il colosso leader degli sport utility a zero emissioni. E poi, entro il 2030, le immatricolazioni messe a segno negli Usa saranno costituite per la metà da esemplari full electric.

La transizione dovrà essere velocizzata nel Vecchio Continente. Ciò poiché le vetture commercializzate entro la fine del decennio dovranno essere al 100 per cento EV. Insomma, la manovra messa in atto da Jeep era telefonata perché le istituzioni politiche stanno fornendo delle precise indicazioni, alle quali ogni realtà dell’industria avrà l’onere di conformarsi.

Gli analisti di Equita sottolineano come i successi di Jeep e Ram, anche nell’assortimento elettrico, rappresentino dei pilastri importanti per il mantenimento di una marginalità elevata. Mediobanca giudica in termini positivi le notizie sulla prima ed è dello stesso avviso Akros, che però le ritiene già scontate dal mercato.

Ad avviso degli esperti Stellantis occupa una posizione convincente sotto il fronte della elettrificazione della linea di modelli in listino e vanta una presenza geografica davvero interessante. Ciononostante, le azioni trattano a multipli parecchio bassi rispetto al settore, hanno concluso. In particolare, Stellantis ha una valutazione di 2,6 volte gli utili quantificati per il 2022 a fronte di un multiplo di 5,4 in media nel ramo e del 6,7 di Ford e General Motors.