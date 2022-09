Stellantis Africa and Middle East svela i suoi piani per il futuro

Stellantis Africa and Middle East ha svelato il suo ambizioso piano strategico Dare Forward 2030 per il prossimo decennio che porterà l’azienda a diventare il leader in termini di quota di mercato, esperienza del cliente e transizione energetica.

Anche la divisione Africa and Middle East del gruppo Stellantis svela i suoi piani strategici

Nel marzo 2022, Stellantis ha annunciato il suo piano strategico Dare Forward 2030 che consentirà la sua transizione da una casa automobilistica storica a una società di tecnologia per la mobilità sostenibile. Descrive in dettaglio la strategia del gruppo automobilistico nato dalla fusione di FCA e PSA per progettare il futuro della mobilità e descrive i passi coraggiosi che verranno compiuti ogni giorno, con spirito imprenditoriale, per creare una nuova era di mobilità.

Oggi Stellantis Africa e Middle East capitalizza il masterplan del Gruppo e ne condivide la strategia nei settori industriale, commerciale, dei prodotti, della digitalizzazione, del post-vendita e degli acquisti.

Samir Cherfan, Chief Operating Officer di Stellantis Medio Oriente e Africa, ha dichiarato: “Dare Forward 2030 ci porterà alla leadership nella regione dell’Africa e del Medio Oriente. Grazie alle attuali strutture commerciali e industriali solide e adeguate nella regione, miriamo a consolidare la nostra posizione nella corona del Mediterraneo e nei territori francesi d’oltremare, rafforzando al contempo la nostra posizione nell’Africa subsahariana e aumentando la nostra quota di mercato in Medio Oriente e Sud Africa. »

Forte della sua diversità, il gruppo Stellantis sta plasmando la mobilità di domani offrendo soluzioni di mobilità innovative, pulite, sicure e convenienti che soddisfano le mutevoli esigenze dei clienti in 81 paesi dell’Africa e del Medio Oriente. Vedremo dunque nei prossimi mesi quali altre novità arriveranno in proposito.

