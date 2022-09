Stellantis: Cassino si ferma di nuovo e scoppia una polemica

I piani alti Stellantis hanno reso noto lo stop produttivo presso lo stabilimento di Cassino. Dopo un’intera settimana di servizio, dove i membri del personale hanno prestato servizio pure il sabato, il centro giunge all’ennesimo fermo, per via di criticità legate all’approvvigionamento e alla verniciatura. Ecco perché la catena di montaggio rimarrà ferma. A loro volta, pure gli altri reparti rimarranno inattivi. La decisione assunta relativamente al complesso impone agli operai delle presse a calda di rimanere a casa sia domani che venerdì.

Stellantis Cassino: ennesimo stop forzato giovedì 8 e venerdì 9 settembre

Intanto, tra la manodopera sale di nuovo tensione e preoccupazione. Una situazione poco tranquilla pure nell’ottica dei movimenti sindacali. Difatti, lo sciopero indetto da FlmU-Cub contro i sabati lavorativi genera un piccato bocca e risposta con i confederali (fatta eccezione per la Fiom), e non solo. Le unione del territorio di Frosinone della Fim-Cisl, Fismic, Uglm e Uilm-Uil, pur senza menzionare mai il sindacato di base, ma con implicito rimando ai Cub, stroncano il piano suggerito, avverso a Stellantis. Stando alle segreterie locali il Ccls e tutti i contratti nazionali sono e rimangono lo strumento essenziale a supporto delle leggi democratiche sul lavoro. In assenza, sarebbe una giungla, priva di tutele e diritti.

Lo sciopero proclamato è fallito miseramente – hanno aggiunto le sigle – poiché i lavoratrici e le lavoratrici sono ben al corrente delle norme alla base del Contratto Collettivo di Solidarietà. Pertanto, l’invito è di schiarirsi le idee di approfondire gli argomenti come meriterebbero. Si tratta, infatti, di questioni di valore cruciale. Dal canto loro – ha continuato la nota -, dovrebbero invece rispettare la libera decisione dei prestatori d’opera di Stellantis di non mettere in atto lo sciopero.

E ancora, il messaggio assume toni forti. Offendere a mezzo stampa colleghi che da anni si fanno in quattro per assicurare il mantenimento del lavoro nel centro Stellantis di Cassino consiste un mezzo di proselitismo ottuso, fallimentare e non democratico, si legge. L’osservanza del Contratto Collettivo di Solidarietà lo ritengono un punto essenziale, a cui non rinunciare per nessuna ragione, onde evitare di perdere in credibilità nei negoziati con la controparte.