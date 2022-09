Stellantis Melfi: accordo per riqualificazione personale

Stamattina, a Potenza, nella sede della Regione Basilicata, è andato in scena un incontro sulle prospettive future dello stabilimento Stellantis di Melfi. Come vi abbiamo riportato in articoli precedenti, le organizzazioni sindacali del territorio hanno espresso dubbi e timori circa le prospettive dell’impianto.

Con la fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe avvenuta lo scorso anno, la preoccupazione è di veder la struttura perdere valore strategico. Tante e grosse novità stanno animando il conglomerato italo francese, determinato a realizzare economie di scala. Un’esigenza resa ancora più impellente date le condizioni che si trova ad affrontare l’intera industria delle quattro ruote. La tensione geopolitica e la crisi degli approvvigionamenti non fanno dormire sogni tranquilli.

Stellantis Melfi: patto nell’ambito della proroga delle politiche attive di lavoro

In quel di Potenza le parti radunate attorno a un tavolo hanno concluso la procedura di esame congiunto per la proroga del contratto di solidarietà in merito al centro di Melfi, già sottoscritto lo scorso 20 luglio da Stellantis, dal ministero del Lavoro e dai gruppi sindacali per la fabbrica di Melfi. L’accordo prevede l’estensione fino al 7 agosto del trattamento di Cgis, come reso noto dal segretario generale della Fim Cisl Basilicata, Gerardo Evangelista.

In una nota diramata dall’ufficio stampa del sindacato dei metalmeccanici si spiega che all’ordine del giorno c’era la parte relative alle politiche attiva della manodopera. Sul tavolo delle trattative è finito il personale di Stellantis, con particolare riferimento alla concessione dell’ammortizzatore sociale per 6.244 beneficiari dello stabilimento di Melfi.

Secondo il patto siglato dalla Regione Basilicata, da qui in avanti avranno luogo delle attività di formazione. Visti i notevoli cambiamenti intercorsi nell’automotive, si terranno azioni di: orientamento; aggiornamento e riqualificazione; analisi delle competenze; informazioni su eventuali opportunità occupazionali di settore. In aggiunta, verrà garantita qualsiasi altra forma di sostegno proposta, in maniera opportuna, dagli enti locali.

L’impegno assunto dai soggetti chiamati in causa è di programmazione regionale, in linea con gli scopi prefissati nel documento. Dal canto suo – si legge in conclusione -, Stellantis si appresta a fornire 50 mila ore di formazione nell’ambito della mobilità elettrica. Il tutto in osservanza del piano di transizione ecologica annunciato.