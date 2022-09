Ferrari vince in Pro-Am alla 3 Ore di Hockenheim

In un weekend di sorprese nella classe Pro, la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 di AF Corse ha vinto la Pro-Am con Bertolini-Machiels-Costantini riducendo il distacco dal leader Baumann mentre nella Gold Cup Delacour-Sbirrazzuoli-Balzan ha ottenuto un bel terzo posto per la squadra di Piacenza.

Mentre l’ottavo round del GT World Challenge Europe powered by AWS in Germania avrebbe potuto emettere i primi attesi verdetti nella classe Pro, l’assegnazione del titolo e la celebrazione dei campioni dovranno aspettare fino alla gara finale di Barcellona.

Ferrari: il team AF Corse ha vinto la Pro-Am ad Hockenheim

I due equipaggi di testa non sono riusciti entrambi a tagliare il traguardo, ma per ragioni diverse. Il trio Iron Lynx ha nutrito i più grandi rimpianti per aver preso di mira una vittoria in Germania dopo aver preso la prima fila nelle qualifiche.

Scattato secondo, Alessio Rovera è stato superato alla ripartenza dopo la prima safety car di Drudi, con il quale è entrato in contatto perdendo tre posizioni. Alle sue spalle, Calado ha attaccato la Mercedes di Engel per il sesto posto, ma nel sorpassare il tedesco ha allungato la staccata ed è finito sullo sterrato, scontrandosi con il compagno di squadra.

La Ferrari 488 GT3 Evo 2020 n°71 si è ritirata quasi subito mentre la n°51 è rientrata in pista, ma è stata costretta al ritiro dopo un contatto con la Mercedes n°5 a meno di 1 ora dalla bandiera a scacchi.

Il trio di Hugo Delacour, Cedric Sbirrazzuoli e Alessandro Balzan, al volante della 488 GT3 Evo 2020 di AF Corse, ha conquistato il secondo podio stagionale dopo Imola. L’equipaggio n°21 ha gestito egregiamente le varie fasi della gara, completando le tre ore al terzo posto, dietro alla McLaren di Inception Racing e alla Mercedes di Haupt Racing Team. Tuttavia, una lenta foratura ha privato le Iron Dames di un possibile podio, con i vincitori della 24 Ore di Spa-Francorchamps al sesto posto.

Andrea Bertolini, Louis Machiels e Stefano Costantini hanno ottenuto la seconda vittoria consecutiva dopo aver vinto la grande classica belga. L’equipaggio di AF Corse ha approfittato per la prima volta del ritiro della McLaren Garage 59 che era in testa alla corsa.

Poi un superbo Bertolini ha difeso la prima posizione dagli assalti del leader di campionato Dominik Baumann. Il pilota Mercedes ha cercato più volte di sorprendere l’italiano, ma il pluricampione lo ha tenuto a bada con relativa facilità. Questo risultato riduce il divario con i leader a un solo punto.

Il GT World Challenge Europe powered by AWS andrà a Valencia dal 16 al 18 settembre per gli ultimi due round della Sprint Cup prima dell’ultimo atto della Endurance Cup a Barcellona dal 30 settembre al 2 ottobre.