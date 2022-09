Stellantis: ottimi risultati ad agosto, vola Alfa Romeo

Stellantis è stata protagonista del mercato auto italiano nel mese di agosto del 2022. Il gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares ha infatti ottenuto un risultato positivo migliore di quello raggiunto dallo stesso mercato nel suo insieme.

Stellantis: il gruppo automobilistico vede aumentare le sue immatricolazioni in Italia nel mese di agosto del 2022

Nel mese di agosto 2022, le vendite del gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe sono aumentate del 16,5 per cento grazie alla vendita di 25.228 unità contro le 21.660 auto vendute nel mese di agosto dello scorso anno.

Per quanto riguarda i risultati in dettaglio per quanto concerne i singoli brand di Stellantis, ad agosto il risultato migliore in termini di incremento delle vendite è sicuramente quello di Alfa Romeo: lo storico marchio milanese ha registrato una crescita de 71,25 per cento grazie alla vendita di 810 automobili. Questo dato garantisce alla casa automobilistica milanese la quota di mercato dell’1,14 per cento.

Risultato negativo invece per Jeep. La casa automobilistica americana registra infatti un calo -52,05 per cento con 1.635 auto immatricolate il mese scorso ed una quota di mercato del 2,3 per cento. Molto bene invece Citroen e DS che insieme ottengono una crescita del 76,33 per cento grazie alla consegna di 3.509 auto ed una quota di mercato del 4,93 per cento.

Fiat registra una crescita del 14,83 per cento grazie alla immatricolazioni di 10.724 auto. Questo risultato garantisce alla principale casa automobilistica italiana una quota di mercato del 15,06 per cento. Ottimo risultato anche da Lancia che con una crescita del 37,58 per cento rispetto allo scorso anno grazie a 2.830 unità vendute ottiene una quota di mercato del 3,98 per cento. Infine segnaliamo che Opel ha visto crescere le sue vendite del 31,09 per cento con 1.965 unità e una quota di mercato del 2,76 per cento e Peugeot +29,84 per cento con 3.755 vetture consegnate e 5,27 per cento come quota di mercato.

