Stellantis: tre sue auto negli USA inserite in una speciale classifica da Autotrader

Autotrader ha annunciato la sua lista annuale delle 10 migliori auto per gli amanti dei cani e quest’anno tre auto del gruppo Stellantis la Ram ProMaster City si unisce alle quattro volte premiate Chrysler Pacifica e Jeep Wrangler come veicoli per cani per eccellenza.

Autotrader ha inserito tre auto del gruppo Stellantis in una speciale classifica pubblicata nelle scorse ore

Un recente sondaggio di Autotrader rileva che oltre l’85% dei proprietari di cani pensa di trasportare il proprio cane quando considera quale veicolo acquistare. Per selezionare le loro migliori auto per gli amanti dei cani, gli esperti di Autotrader hanno iniziato con veicoli che offrono un’abbondanza di funzioni e accessori adatti agli animali domestici.

A proposito dei veicoli di Stellantis, entra a far parte per la prima volta nella prestigiosa lista annuale il Ram ProMaster City 2022. Le caratteristiche dog-friendly del furgone compatto includono un pianale ribassato per un facile accesso e uscita, comodi posti a sedere e una panca della seconda fila che si ripiega e si ribalta in avanti. L’ampio vano di carico dietro la seconda fila è facilmente accessibile tramite doppie porte scorrevoli e offre spazio sul pavimento aperto con anelli di fissaggio a D per le casse da viaggio e tutte le forniture di cui un cucciolo preferito potrebbe aver bisogno.

“La Ram ProMaster City potrebbe sembrare una scelta strana per un’auto adatta ai cani, ma non c’è da discutere con le caratteristiche”, ha affermato Brian Moody, editore esecutivo di Autotrader. “Il pianale di carico ribassato e la varietà di accessori e configurazioni rendono il ProMaster City un trasportatore a misura di cane sorprendente ma competente.”

Premiato già quattro volte, la Chrysler Pacifica del 2022 continua a reinventare il minivan, un segmento inventato da Chrysler, con un livello senza precedenti di funzionalità, versatilità, tecnologia e stile audace e il sistema di trazione integrale più avanzato disponibile nella sua categoria.

Quando si viaggia con membri della famiglia pelosi, la seconda e la terza fila di sedili possono ripiegarsi in piano con i sedili Stow ‘n Go esclusivi del settore, fornendo ampio spazio per cucce per cani o spazio per vagare quando il veicolo è parcheggiato. Ulteriori caratteristiche adatte ai cani includono il sistema Stow ‘n Vac disponibile per una pulizia rapida e semplice e la telecamera interna FamCAM, che consente a coloro che si trovano nella parte anteriore di vedere gli occupanti nella parte posteriore e persino di ingrandire i passeggeri cagnolini.

Sempre a proposito di Stellantis premiata per la quarta volta anche la Jeep Wrangler 2022è perfetto per portare il migliore amico dell’uomo in viaggio o in pista. La libertà all’aria aperta può essere goduta tutto l’anno dai conducenti amanti dei cani e dai loro fidati aiutanti cinofili con una varietà di opzioni disponibili da Jeep Performance Parts, tra cui il Sunrider per Hardtop e varie coperture della cabina resistenti all’acqua e al calore.



“La Jeep Wrangler è probabilmente il veicolo perfetto per i proprietari di cani in cerca di avventura”, ha detto Moody. “Oltre alle sue capacità fuoristrada, Jeep offre molti fantastici accessori, come una custodia morbida e altri oggetti, che rendono la guida con il tuo migliore amico a quattro zampe facile e sicura”.

