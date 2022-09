Stellantis: Cattori va in pensione nuovo CEO in Messico

Stellantis North America ha annunciato che Carlos Zarlenga entrerà a far parte dell’azienda come Presidente delle Operazioni in Messico, riportando a Mark Stewart, COO del Nord America, con effetto immediato. Zarlenga si unisce a Stellantis da General Motors (GM) dove è stato recentemente Presidente e Amministratore Delegato del Sud America.

Stellantis: Zarlenga nuovo CEO in Messico al posto di Bruno Cattori

In questo ruolo, ha guidato le operazioni commerciali end-to-end per il Sud America. Ha una profonda conoscenza dell’industria automobilistica, dei suoi fattori trainanti e delle dinamiche, unita a un forte background in finanza. Zarlenga ha iniziato la sua carriera in General Electric (GE) dove ha ricoperto una serie di incarichi con responsabilità crescenti, tra cui la posizione di Divisional Chief Financial Officer.

Zarlenga ha lavorato per General Motors tra il 2012 e il 2021. Ha ricoperto posizioni dirigenziali in Corea del Sud, Uzbekistan, Argentina e Brasile. Nell’ottobre 2021 Zarlenga ha annunciato la creazione della società di investimento industriale Qell Latam Partners. L’incorporazione dell’esecutivo argentino nel team Stellantis è stata annunciata oggi in Messico.

“Insieme alle sue capacità di leadership a tutto tondo, l’esperienza di Carlos in diversi mercati lo ha portato a ottenere risultati notevoli, tra cui un’inversione di tendenza in Sud America”, ha affermato Stewart. “Non vediamo l’ora che Carlos si unisca al nostro gruppo dirigente mentre continuiamo a trasformare la nostra azienda in un’azienda tecnologica per la mobilità sostenibile”.

Con una mossa correlata, dopo 22 anni di servizio, Bruno Cattori, Presidente e CEO di Mexico Operations, ha annunciato la sua intenzione di ritirarsi, con effetto dalla fine di settembre.

“L’azienda è grata per i numerosi contributi di Bruno e personalmente auguro a lui e alla sua famiglia solo il meglio per il futuro”, ha affermato Stewart.

Ti potrebbe interessare: Stellantis: tre sue auto negli USA inserite in una speciale classifica da Autotrader