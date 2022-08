Stellantis interromperà la produzione alla Sevel per mancanza di forniture

Stellantis fermerà il suo stabilimento di produzione di furgoni Sevel di Atessa per tre giorni a causa della carenza di forniture di parti, ha detto martedì un portavoce della casa automobilistica. Il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe sospenderà da mercoledì a sabato il suo stabilimento di produzione di furgoni Sevel a causa della carenza di forniture di componenti, ha detto martedì un portavoce dell’azienda.

Sevel: Stellantis comunica lo stop allo stabilimento per tre giorni a causa della mancanza di componenti

La casa automobilistica italo-francese ha preso decisioni sulle sue operazioni giorno per giorno, fabbrica per fabbrica dall’inizio della pandemia di COVID, ha aggiunto il portavoce. Nicola Manzi, capo locale del sindacato metalmeccanico UILM, ha detto alla Reuters che l’interruzione coinvolgerà tutti i 5.300 dipendenti del più grande stabilimento di furgoni d’Europa.

“L’impianto è fermo da più di 30 giorni dall’inizio dell’anno a causa della carenza di parti e questo continuerà”, ha detto Manzi. “Il portafoglio ordini di Sevel è solido, ma non riusciamo a soddisfare la domanda”. Con una capacità produttiva annua di oltre 300 mila unità, Sevel produce veicoli commerciali leggeri con i marchi Fiat, Peugeot e Citroen.

Il sindacato metalmeccanico FIOM ha dichiarato mercoledì in un comunicato che l’interruzione è dovuta alla carenza di fornitura di motori per i marchi Peugeot e Citroen.

Si spera ovviamente che questa mancanza di componenti, un problema che sta causando grossi grattacapi non solo a Stellantis ma un po’ a tutto il settore industriale automobilistico, possa presto trovare soluzione in maniera definitiva.

