Stellantis amplia l’offerta del suo programma Certified Pre-Owned

Con numerose opzioni per i consumatori per l’acquisto di un veicolo usato, gli acquirenti possono ritrovarsi da soli una volta che hanno lasciato la concessionaria. Stellantis ha pensato a un nuovo programma chiamato CPO Go, che estende lo Stellantis Certified Pre-Owned Vehicle (CPOV) in Nord America, che porta con sé diversi vantaggi per i proprietari.

Certified Pre-Owned Go consente ai clienti di acquistare un veicolo Chrysler, Dodge, Jeep, Ram o Fiat certificato di età compresa tra sei e 10 model year e/o veicoli tra 120.702 e 193.121 km. Ogni veicolo del programma CPO Go viene sottoposto a una rigorosa ispezione di 125 punti ed è coperto da una garanzia limitata Mopar di 3 mesi/4828 km.

Stellantis: svelato il nuovo programma CPO Go per i veicoli usati

Jeff Kommor, Head of Sales di FCA US, ha detto che con un numero maggiore di acquirenti che mantengono i loro veicoli più a lungo, la nuova offerta estesa di Stellantis offre ai proprietari ulteriore fiducia nell’acquisto di uno dei veicoli a marchio Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep o Ram di seconda mano certificati.

Il nuovo programma CPO Go è estremamente competitivo sul mercato e offre aggiornamenti di garanzia certificati che copriranno il veicolo usato certificato fino a nove anni dopo la data di messa in servizio originale.

La nuova garanzia limitata proposta da Mopar di 3 mesi/4828 km include una copertura meccanica completa con una franchigia di 100 dollari. La copertura inizia alla data dell’acquisto certificato e continua per 3 mesi o 3000 4828 km, a seconda dell’evento che si verifica per primo. Inoltre, copre la maggior parte dei componenti meccanici del veicolo (più di 5000 parti).

Ogni veicolo usato certificato deve superare un rigoroso processo di certificazione che garantisce che solo i migliori veicoli di ultima generazione vengano certificati. Oltre a un’accurata ispezione in 125 punti e a un accurato processo di ricondizionamento utilizzando parti autentiche Mopar, con CPO Go i proprietari ricevono ancora più vantaggi e protezione.

È inclusa una garanzia limitata Mopar di 3 mesi o 4828 km

Tra questi abbiamo Mopar Maximum Care Limited Warranty di 3 mesi/4828 km (decorre dalla data di vendita del CPOV o alla scadenza della restante garanzia di base di 3/36 veicoli nuovi, a seconda di quale sia più vantaggioso per il cliente). Maximum Care copre la maggior parte dei componenti del veicolo (più di 5000).

Il CARFAX Vehicle History Report documenta che il veicolo è libero da qualsiasi obbligo di titolo precedente. La CARFAX Buyback Guarantee protegge gli acquirenti dall’acquisto inconsapevole di un’auto usata con incidenti segnalati da DMV. La copertura dura un anno ed è trasferibile.

Poi abbiamo l’assistenza stradale h24 che include il servizio di sgonfiaggio, la consegna del carburante, l’assistenza sulla batteria, il servizio di blocco e il servizio di traino. Proseguendo, il nuovo programma CPO Go offre un’indennità di noleggio auto: se il veicolo deve essere sottoposto a manutenzione per qualsiasi servizio meccanico o di manutenzione della concessionaria in giornata.

Se il veicolo richiede riparazioni o è inutilizzabile a causa del guasto di un componente coperto e le riparazioni richiedono una notte (fino a 45 dollari al giorno e fino a cinque giorni). Rimborso taxi al posto dell’indennità di noleggio auto.

Infine, il nuovo programma di Stellantis include un abbonamento di prova di tre mesi per SiriusXM Guardian e Satellite Radios, che permette di accedere a più di 140 canali di musica senza pubblicità, sport, talk show, commedie, notizie, traffico locale, meteo e molto altro.