FCA Bank entra nel business dei camper attraverso Pilote

FCA Bank rafforza e amplia il proprio ruolo di compagnia leader a sostegno della mobilità, più esattamente nel comparto dei veicoli dedicati al leisure, stringendo un’intesa con Crédit Agricol Consumer France, più esattamente il brand Sofinco. La sinergia paneuropea con il transalpino Groupe Pilote, costituito nel 1962 e attualmente tra le principali aziende produttrici di camper, è stata estesa ad altri quattro Paesi: Austria, Belgio, Paesi Bassi, Polonia. Nei mesi a venire andrà a coinvolgere ulteriori territori, dopo essere già attivo in Italia, Francia, Regno Unito, Germania, Finlandia e Svezia.

FCA Bank: intesa con Pilote per occupare il comparto dei camper

Tramite l’accordo siglato, il network di concessionari e i clienti finali di Pilote avranno la possibilità di fare leva sui servizi finanziari, flessibili e innovativi proposti nel Vecchio Continente da FCA Bank, e in Francia da Sofinco, marchio di Crédit Agricol Consumer Finance specializzato nel credito a consumo. L’accordo include tutti i brand del colosso d’oltralpe, celebre anzitutto per la realizzazione di motorhome dagli elevati livelli di qualità produttiva e innovazione tecnologica: Bavaria, Frankia, Hanroad, Joa Camp, Le Voyageur, Mooveo e Yucon. L’ampliamento di tale storica collaborazione, avviata da Sofinco (tramite il brand Vallet, a cui è seguito il lancio di GP Finance) nel 2009 ed estesa dallo scorso anno per FCA Bank, costituisce nella prospettiva dei due partner finanziari un significativo riconoscimento da parte i Pilote, sancito dalla partecipazione congiunta alla Convention organizzata per il 60° anniversario del Gruppo.

In pochi mesi, il sodalizio ha già saputo portare oltre 25 milioni di euro di Outstanding per FCA Bank, relativi al finanziamento dei dealer europei di Groupe Pilota. La mossa appena annunciata di allargamento dei confini geografici permette all’istituto di credito di accrescere la sua presenza in alcuni dei Paesi continentali che hanno messo a segno uno sviluppo record nell’ambito dei veicoli leisure: le immatricolazioni complessive rispetto all’anno precedente sono cresciute del 47,5 per cento in Austria (per un totale di 5.851 esemplari), del 27,3 per cento in Belgio (8.376 unità), del 24,4 per cento nei Paesi Bassi del 24,4 per cento (11.692 veicoli). Con tali presupposti l’obiettivo delle parti coinvolte è di riscuotere ulteriore successo nei confini europei.