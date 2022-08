Stellantis richiama 508 unità di un suo famoso modello negli USA

Stellantis North America sta richiamando 508 unità dei suoi modelli Chrysler Pacifica e Voyager (RU) del 2022 per dadi del braccio del tergicristallo che potrebbero essere serrati in modo errato, il che può causare il malfunzionamento dei tergicristalli.

Nuovo richiamo negli Stati Uniti per 508 veicoli del gruppo Stellantis

Un sistema di tergicristallo che funziona in modo non corretto può, in determinate circostanze, portare a una diminuzione della visibilità sulla strada che può causare la caduta di un veicolo senza preavviso. Prima del guasto completo del sistema dei tergicristalli, il conducente potrebbe riscontrare uno o entrambi i bracci dei tergicristalli che non puliscono correttamente il parabrezza o che i tergicristalli non sono nelle posizioni di riposo corrette.

I rivenditori stringeranno i dadi del braccio del tergicristallo, gratuitamente. Le lettere di notifica del proprietario dovrebbero essere inviate per posta venerdì 30 settembre 2022. I proprietari possono contattare il servizio clienti di FCA US, al numero 1-800-853-1403. Il numero di FCA US per questo richiamo è Z80.

I modelli di Stellantis interessati da questo problema sono: Chrysler Pacifica 2022 – 456 unità – costruite tra venerdì 26 novembre 2021 e mercoledì 22 dicembre 2021 e Chrysler Voyager del 2022 – 52 unità – costruite tra lunedì 6 dicembre 2021 e giovedì 23 dicembre 2021.

I proprietari dei veicoli di Stellantis possono anche contattare la National Highway Traffic Safety Administration Vehicle Safety Hotline al numero 1-888-327-4236 (TTY 1-800-424-9153) o visitare il sito www.nhtsa.gov. Vi aggiorneremo naturalmente nel caso in cui dovessero arrivare ulteriori notizie a proposito di questo richiamo che coinvolge i due popolari minivan del marchio americano del gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe.

Ti potrebbe interessare: Stellantis: la crisi dei microchip costringe il gruppo automobilistico ad un altro stop presso il suo stabilimento di Vigo in Spagna