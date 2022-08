Stellantis: Messico e USA interrompono indagine su violazione diritti lavoratori

Arrivano buone notizie dal Messico per il gruppo Stellantis. Nelle scorse ore infatti si è saputo che i governi statunitense e messicano hanno risolto una controversia di lavoro presso un’unità messicana del gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA.

I governi statunitense e messicano hanno risolto la controversia di lavoro sorta con Stellantis a Coahuila

L’accordo a Teksid Hierro de Mexico segna la quarta indagine sul lavoro conclusa nell’ambito dell’Accordo Stati Uniti-Messico-Canada (USMCA) del 2020, che ha regole del lavoro più severe rispetto al precedente NAFTA e pone fine a uno dei conflitti di lavoro più lunghi del Messico.

Teksid, che impiega circa 1.500 persone, dovrebbe chiudere il caso senza andare a una commissione per le controversie dopo che la società ha riconosciuto un sindacato indipendente, una mossa che i lavoratori attribuiscono alla pressione degli Stati Uniti.

I lavoratori dal 2014 si erano battuti per fondare un sindacato noto come The Miners presso lo stabilimento di Teksid nello stato settentrionale di Coahuila e hanno accusato Stellantis di collusione con un potente sindacato rivale per bloccare i loro sforzi.

Funzionari sindacali statunitensi hanno affermato che ai lavoratori dello stabilimento, che produce parti per veicoli pesanti tra cui Cummins , Volvo e Mack truck, è stato precedentemente negato il diritto di scegliere il proprio sindacato e di fare contrattazione collettiva. La risoluzione “aiuterà a porre fine a otto anni di violazioni dei diritti contro i lavoratori di Teksid”, ha affermato in una dichiarazione il segretario al lavoro degli Stati Uniti Marty Walsh.

Nell’ambito dell’accordo, l’unità della casa automobilistica italo-francese Stellantis, a luglio, ha accettato di assumere, con retribuzione arretrata, 36 lavoratori che affermavano di essere stati licenziati per rappresaglia per aver sostenuto il sindacato, che rappresenta anche i metalmeccanici e i minatori.

La società martedì ha affermato di aver “collaborato diligentemente” con i funzionari statunitensi e messicani durante il processo. Stellantis ha precedentemente affermato che rispetta i diritti di contrattazione collettiva e rispetterà le leggi locali. Il governo messicano continuerà a monitorare l’impianto, ha affermato il rappresentante commerciale degli Stati Uniti in una nota.

