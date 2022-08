Stellantis: nuovi traguardi conquistati in Sud America grazie alla sua gamma

Stellantis continua a distinguersi nei principali mercati sudamericani. Da gennaio a luglio, la società ha registrato una quota complessiva pari al 23,1% in Sud America, essendo leader di mercato in Brasile (33%), Argentina (33,2%) e Cile (10,8%).

Il gruppo automobilistico italo-francese ha guidato il mercato brasiliano con circa 339.000 unità vendute da gennaio a luglio, pari al 33% del mercato. È suo anche il veicolo più venduto nel mercato brasiliano nell’anno: il pick-up Fiat Strada, che da gennaio ha venduto 61.945 esemplari.

Fiat è, ancora una volta, leader nel mercato brasiliano dei segmenti auto e veicoli commerciali leggeri, con 35.681 veicoli venduti a luglio e una quota del 21% sul totale delle vendite registrate nel mese. Lo storico marchio torinese si è inoltre aggiudicato tre posti tra i 10 modelli più venduti del mese: il nuovo Strada (10.897 unità), l’Argo (6103) e il Pulse (5300), che ha raggiunto la seconda posizione tra i SUV più venduti in Brasile.

Da inizio anno, spiccano anche le prestazioni di Fiat. Oltre ad essere il marchio più venduto, con una quota del 21,7% e circa 223.000 unità vendute, il costruttore torinese ha anche l’auto più venduta nel 2022. Il nuovo Fiat Strada è al vertice con 61.945 unità.

Jeep è stata leader nel segmento dei SUV nel mercato brasiliano, con 10.165 unità vendute a luglio. Con questo risultato, il marchio americano consolida anche la propria leadership nel segmento dell’anno, con oltre 76.000 unità vendute e una quota di mercato del 7,4%.

Nel 2022, Jeep ha guidato ogni mese il segmento dei SUV, mostrando le performance dei suoi modelli nel mercato brasiliano. Inoltre, la Jeep Compass rimane tra i veicoli più venduti del 2022, classificandosi al sesto posto con oltre 35.000 immatricolate. A luglio, Jeep ha celebrato anche un altro importante traguardo: il Renegade ha raggiunto la soglia delle 400.000 unità vendute in Brasile dal suo lancio.

Peugeot continua a un ritmo accelerato nelle vendite nel 2022. La casa del Leone ha raggiunto una quota di mercato del 2,5%, con 25.180 unità vendute da gennaio a luglio di quest’anno. Parliamo di una crescita del 67% rispetto allo stesso periodo del 2021. Questo risultato permette a Peugeot di essere il brand in più rapida crescita nell’industria automobilistica brasiliana. La Peugeot 208 ha venduto 17.885 unità da gennaio a luglio, il 133% in più rispetto allo stesso periodo del 2021.

Citroën ha registrato 13.266 esemplari consegnati da gennaio a luglio, in crescita del 14% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Ram, invece, ha già immatricolato 1532 veicoli nell’anno, distinguendosi nel segmento premium del mercato brasiliano.

Come sono andate le vendite in Argentina e Cile

Stellantis continua a guidare anche il mercato argentino. L’azienda ha superato la soglia delle 77.000 unità vendute tra gennaio e luglio, con una quota di mercato del 33,2%. Qui spicca la crescita di Peugeot (35%), Citroën (27%) e Fiat (17,7%).

Di Stellantis sono anche i due veicoli più venduti nel paese: Fiat Cronos (25.580 unità da inizio anno) e Peugeot 208 (15.282 esemplari). Il modello premium più venduto è la DS 7 Crossback mentre l’azienda è leader anche nel segmento dei SUV, con 15.500 unità vendute.

Arrivando al mercato cileno, Stellantis rimane leader con una quota del 10,8% delle vendite accumulate nell’anno. Tra i principali punti di forza c’è la performance di Peugeot, che da gennaio ha venduto più di 12.000 unità (con il 4,6% del mercato).

La storica casa automobilistica francese ha registrato prestazioni eccezionali nel segmento dei SUV, con vendite in aumento per i 2008 e 3008 e buona accoglienza per la nuova 308. Infine, si è distinta anche Opel con una quota di mercato pari all’1% e buone vendite registrate per Corsa e Mokka.