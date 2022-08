Stellantis leader di mercato in Spagna

Arrivano buone notizie dalla Spagna per Stellantis. Il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe è leader di mercato in quel paese. Una vettura ogni quattro venduta in Spagna appartiene a uno dei marchi che l’azienda guidata da Carlos Tavares commercializza in quel mercato: Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Maserati, Opel e Peugeot.

In Spagna il gruppo Stellantis è leader del mercato auto a luglio

Stellantis ha chiuso il mese di luglio in testa al mercato totale delle autovetture e dei veicoli commerciali, con 21.236 immatricolazioni in Spagna, che rappresentano una quota di mercato del 25,1 per cento. Il Gruppo guida questo mercato anche nel dato cumulato dei primi sette mesi dell’anno, con 127.068 unità immatricolate, che si traduce in una quota del 23,1 per cento.

Per quanto riguarda i veicoli elettrificati (100% elettrici + ibridi plug-in), Stellantis conferma la leadership nel mercato totale spagnolo, con 1.647 autovetture e veicoli commerciali immatricolati, che si mantiene al primo posto per un altro mese, con una quota di mercato del 26,7 per cento.

Il Gruppo automobilistico, che è anche al primo posto per dato cumulato, con 12.020 immatricolazioni, ha sviluppato una gamma di veicoli elettrificati che si contraddistinguono per le elevate prestazioni. Molti dei suoi modelli sono tra i più venduti, come la Peugeot 3008 Plug-In Hybrid, la Citroën ë-C4, la Fiat 500e, la Jeep Renegade 4xe o la Jeep Compass 4xe.

Inoltre, Stellantis e i suoi marchi sono il punto di riferimento indiscusso dei veicoli commerciali in Spagna. Il Gruppo mantiene la sua storica leadership in questo mercato, con 5.437 immatricolazioni a luglio (48 per cento del mercato). Finora, quest’anno, Stellantis ha registrato 24.710 unità immatricolate. Questi risultati rappresentano un altro passo nell’attuazione del piano Dare Forward 2030 di Stellantis, con l’obiettivo di diventare il leader indiscusso dell’elettrificazione in Spagna e nel mondo.

