GAC accusa Stellantis di “mancanza di rispetto” per i clienti cinesi

Guangzhou Automobile Group (GAC), ha accusato Stellantis di non rispettare i clienti e di non essere un partner affidabile dopo la fine della loro joint venture. La società cinese ha affermato che i commenti fatti da Carlos Tavares, CEO di Stellantis, giovedì sono stati “incredibili”.

Lo ha riferito nelle scorse ore Bloomberg. L’amministratore delegato del gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe, ha affermato che la partnership tra le società si è interrotta a causa dei fallimenti di GAC e dell’ingerenza politica dei cinesi.

Stellantis: GAC accusa il gruppo automobilistico di mancanza di rispetto verso i clienti cinesi

In una dichiarazione, GAC ha affermato che l’impresa non ha avuto successo a causa della “mancanza di rispetto per i clienti nel mercato automobilistico cinese” di Stellantis.

Ha proseguito affermando che le società non sono state “in grado di stabilire un meccanismo operativo reciprocamente affidabile adattato all’ambiente altamente competitivo in Cina al fine di ribaltare la situazione avversa di continue perdite negli ultimi anni”.

Nella sua precedente intervista, Tavares ha ammesso che la joint venture stava accumulando perdite e sembrava essere d’accordo sul fatto che la rottura della fiducia fosse una delle ragioni principali della fine della collaborazione con il suo partner locale. Il portoghese però ha anche aggiunto, tuttavia, che alla decisione hanno contribuito anche le politiche cinesi a favore dei marchi locali.

Stellantis in precedenza aveva affermato di aver firmato un accordo per aumentare la sua partecipazione nella joint venture al 75 per cento, ma in seguito ha affermato che il gruppo GAC “non ha fatto quello che doveva fare”. Tavares ha poi affermato che la società ha deciso di “rilassarsi”.

Il gruppo GAC, nel frattempo, ha segnalato preoccupazioni simili, affermando di non aver archiviato documenti pertinenti nell’accordo di proprietà perché “non c’era consenso su accordi pertinenti”. Afferma che Stellantis era in realtà la parte che non soddisfaceva i suoi requisiti e la causa dello scioglimento della società.

La joint venture aveva prodotto i modelli Jeep Cherokee, Renegade, Compass e Grand Commander. Stellantis ha affermato che ora spedirà veicoli Jeep sul mercato cinese invece di produrli lì.

