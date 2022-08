Leasys e Nobis siglano la partnership: nasce Leasys Be Safe

Arrivano novità interessanti dal gruppo Stellantis. E’ stata infatti annunciata nelle scorse ore la sigla di una importante partnership tra Leasys, principale player del noleggio a lungo termine in Italia, e Nobis Assicurazioni, compagnia danni del Gruppo Nobis con uno specifico know-how nel settore dell’automotive.

Siglata tra Leasys, brand Stellantis e principale player del noleggio a lungo termine in Italia, e Nobis Assicurazioni

L’accordo ha fatto nascere Leasys Be Safe. Si tratta di una esclusiva copertura assicurativa pensata per proteggere chi noleggia un veicolo a lungo termine, sia privati che imprese. Si tratta di una soluzione modulare, integrabile su tutte le formule di noleggio a lungo termine di Leasys, in grado di offrire una tutela in caso di perdita del lavoro o importante calo del fatturato, invalidità permanente da infortunio e ricovero ospedaliero per grave patologia.

Leasys Be Safe prevede la piena copertura finanziaria delle spese concernenti il cliente in caso di fine anticipata del contratto quali le penali di noleggio (fino a 6 canoni) e gli eventuali danni alla vettura non precedentemente denunciati, fino a un massimo di 20 mila euro.

“Con Leasys Be Safe, frutto di un’importante sinergia tra la nostra società e un partner d’eccellenza come Nobis Assicurazioni, vogliamo offrire a privati e aziende le migliori soluzioni per una mobilità più sicura, efficiente e senza pensieri” ha affermato Rolando D’Arco, CEO di Leasys.

“Specie in un momento come quello che stiamo vivendo, il desiderio di una serenità e sicurezza maggiori è ancora più concreto, e il noleggio ha dimostrato di saper offrire una delle risposte più efficienti ai bisogni di mobilità delle persone”. Insomma sicuramente una novità interessante per il gruppo automobilistico nato dalla fusione di FCA e PSA e guidato a livello globale dal suo numero uno Carlos Tavares.

Ti potrebbe interessare: Stellantis: NHTSA apre 3 indagini per problemi di sicurezza su 1,65 milioni di auto