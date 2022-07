Stellantis: tutte le novità al Salone del Caravan di Düsseldorf

L’appuntamento è fissato alla fine del prossimo mese. Partirà, infatti, il 26 agosto la 61esima edizione del Caravan Solo, la maggiore fiera di veicoli ricreazionali d’Europa in programma fino al 4 settembre 2022 a Düsseldorf, in Germania. Nel corso della kermesse, alla quale sono attesi oltre 600 aziende con esposizione in 16 padiglioni, il gigante della mobilità italo francese terrà per la prima volta un evento multimarca, tra Fiat Professional, Peugeot, Opel e Citroën.

Stellantis: quattro marchi occuperanno lo stand di Düsselforf

Un assortimento di prodotti da mostrare ai visitatori con un piano strategico ben chiaro: soddisfare qualsiasi esigenza del potenziale bacino di utenti. Alla forte diversificazione si coniugherà il livello di eccellenza, valore aggiunto decisivo per la leadership indiscussa riscossa dai brand del conglomerato italo francese negli ultimi anni.

Quattro veicoli base saranno esposti sullo stand di 500 metri quadrati, con motori elettrici e motori a combustione, nonché una vasta gamma di sistemi ausiliari alla guida (ADAS). L’accento sarà posto sull’evoluzione dei veicoli Stellantis, allo scopo di fornire senza soluzione di continuità dei mezzi utili ai costruttori e agli acquirenti di veicoli di stampo ricreazionale.

La gamma è cresciuta esponenzialmente in apertura del 2021, quando Fiat Chrysler Automobiles e Peugeot Groupe hanno deciso di fondersi in un’unica, grande realtà, quella Stellantis in grado fin dal principio di mettere sul tavolo una line-up di prima scelta, che presidiasse ogni segmento delle concessionarie. Sia Fiat Professional che Citroën rappresentano degli attori tradizionali in tale industria. Per Peugeot consiste, invece, in un’opportunità di tornare in un mercato in forte crescita. Infine, spicca l’esordio di Opel nel comparto dei furgoni di piccola taglia. Proprio in tale aree di business hanno avuto luogo i recenti sviluppi e pertanto la media degli utenti è più giovane rispetto alla media, aventi esigenze di spazio limitate e potere d’acquisto inferiore.

Stellantis scommette su un assortimento ampliato e rinnovato per confermare la leadership dei suoi brand nel settore RV, considerato un settore strategico sia ora sia in futuro, come rimarcato nel piano strategico Dare Forward 2030 presentato lo scorso marzo. Düsseldorf sarà lo scenario ideale per richiamare un ampio bacino di pubblico.