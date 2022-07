Stellantis: richiamati negli USA alcuni modelli per un problema

Stellantis sta richiamando alcuni veicoli della serie L dell’anno modello 2022 (Dodge Challenger, Dodge Charger e Chrysler 300 Series) per le batterie del sensore del sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici (TPMS), che potrebbero guastarsi prematuramente e causare il danneggiamento del sensore. In quanto tali, questi veicoli non soddisfano i requisiti dello standard federale per la sicurezza dei veicoli a motore (FMVSS) n. 138, “Sistemi di monitoraggio della pressione dei pneumatici”.

Stellantis richiama alcune auto negli USA per un problema alle TPMS

FMVSS n. 138 afferma che “…ogni veicolo deve essere dotato di un sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici” che rileva “quando uno o più pneumatici di un veicolo sono notevolmente sgonfi e accende una spia di avviso di bassa pressione dei pneumatici”. Il sistema di pressione dei pneumatici nei veicoli sospetti potrebbe non rilevare la bassa pressione dei pneumatici.

I sensori TPMS non operativi non avvisano il conducente della bassa pressione dei pneumatici. Inoltre, una spia di avvertimento TPMS che è già illuminata da un sensore della batteria guasto maschererà un effettivo problema di mancanza di pressione dei pneumatici. Ciascuno di questi scenari può causare guasti agli pneumatici e aumentare il rischio di un incidente.

Secondo il richiamo, 52.340 veicoli sono interessati dal provvedimento. Nello specifico si tratta di 19.315 unità della Dodge Challenger (LA) 2022 costruita tra il 23 agosto 2021 e il 10 giugno 2022,

27.337 unità della Dodge Charger (LD) 2022, costruita tra il 23 agosto 2021 e il 7 giugno 2022,

5.658 unità della Chrysler 300 (LX) del 2022 costruite tra il 7 settembre 2021 e il 9 giugno 2022.

I concessionari ispezioneranno e sostituiranno i sensori TPMS, se necessario, gratuitamente. Le lettere di notifica del proprietario dovrebbero essere inviate per posta il 2 settembre 2022. I proprietari possono contattare FCA US, LLC al numero 1-800-853-1403. Il numero di FCA US, LLC per questo richiamo è Z68.

