FCA Bank: da oggi permette di acquistare anche le auto Tesla

FCA Bank ha stretto un’importante intesa commerciale con Tesla, il gigante delle auto elettriche fondato e diretto da Elon Musk, con l’obiettivo di aggiungere l’ennesimo tassello alla sua strategia di sviluppo, avviata già da tempo. L’istituto di credito del Gruppo Stellantis proporrà le proprie soluzioni finanziarie, innovative e flessibili, per supportare i clienti pure nella scelta dei modelli a batteria costituenti la gamma della realtà di Palo Alto, così da soddisfare in maniera più completa le esigenze della mobilità sostenibile avanzate dai guidatori.

FCA Bank e Tesla compagni di “squadra”

Tesla ha avuto il merito di scommettere sulle forme di alimentazione a zero emissioni fin dal giorno 1. Quando in pochi avrebbe puntato delle fiches sul green, ha avuto il coraggio di osare e oggi vanta un’immagine ben definita. Come spiegato dal chief executive officer Carlos Tavares nel piano industriale illustrato lo scorso marzo, il conglomerato italo francese da lui presieduto coltiva le medesime velleità. Alla luce anche delle normative fissate dall’Unione Europea, con il bando dei mezzi termici nel 2035, si cerca di dare un’accelerata per accorciare il gap. Eppure, nonostante sulla carta ci siano i presupposti di un’accesa rivalità, ciò non ha impedito a Stellantis e Tesla di mettere a segno una partnership.

Ciascuna delle vetture della Casa statunitense è acquistabile e configurabile mediante una procedura al 100 per cento digitale. Un sistema all’avanguardia dal punto di vista tecnologico, nel rispetto dell’essenza del brand, che da oggi si integra con un nuovo prezioso strumento delineato da FCA Bank: il Finance Configurator. Una volta ordinata la Tesla dei desideri, con le risorse dell’istituto sarà consentita la configurazione della formula finanziaria maggiormente in linea con le proprie esigenze, personalizzando l’anticipo e la durata.

L’amministratore delegato e general manager di FCA Bank, Giacomo Corelli, ha espresso a nome della compagnia rappresentata orgoglio per l’accordo raggiunto con un marchio prestigioso qual è Tesla, punto di riferimento globale per la transizione ecologica. La stessa visione sposata da tempo da FCA Bank, disposta a garantire l’accesso a soluzioni di mobilità sostenibile e di promuovere un lifestyle meno impattante sull’ambiente. Attraverso la sinergia, Tesla diventa uno dei loro partner di rilievo: un significativo passo sulla strada che li condurrà ad affermarsi come banca leader per la mobilità green, ha concluso Corelli.