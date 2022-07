Stellantis: ecco le 5 novità presentate in Argentina ieri

Il Gruppo Stellantis è presente alla mostra Bestiame, Agricoltura e Industria iniziata ieri presso La Rural de Palermo in Argentina, e ha colto l’occasione per presentare, per la prima volta al pubblico, le sue ultime cinque novità, che saranno lanciate entro la fine dell’anno, fatta eccezione per il pickup RAM che era già stato mostrato questa estate e che inizierà la commercializzazione nel 2023.

Stellantis svela 5 novità in Argentina in occasione della Mostra Bestiame, Agricoltura e Industria

Si tratta di Fiat Cronos 2023, Jeep Renegade 2023, Fiat Toro Ranch, Fiat Strada CVT Ranch e Ram 1500 Rebel MildHybrid. Per quanto riguarda la berlina Cronos si tratta del restyling che sostituisce il precedente modello che veniva commercializzato in Argentina da novembre 2020 e incorpora lievi modifiche estetiche, oltre ad un cambio automatico di tipo CVT associato al già noto motore 1.3 benzina da 8v, 99 CV e 127 Nm.

Anche per Jeep Renegade si tratta del restyling. La versione presente all’evento partito ieri è la Trailhawk. Il SUV presenta sottili modifiche all’esterno (luci a LED nella griglia anteriore e posteriore) e all’interno, dove l’abitacolo è quasi lo stesso della versione precedente. La principale novità sta nel motore. In Argentina i motori 1.8L E.torQ da 130 CV e 2.0 turbodiesel sono stati abbandonati per far posto al nuovo 1.3 turbo quattro cilindri, lo stesso utilizzato da Toro e Compass, e offre 180 CV e 270 di coppia.

Presente inoltre anche Fiat Strada CVT, prima versione con cambio automatico del pickup della principale casa automobilistica italiana. Questa dispone di un cambio di tipo CVT associato al motore Firefly 1.3L 8V da 99 CV. Fiat Toro Ranch è la versione top di gamma di questo pick-up Stellantis e torna nell’offerta locale dopo essere stato interrotto nell’ultimo restyling di settembre 2021 ( vedi nota ). È dotato di un motore 2.0 turbodiesel, associato a un cambio AT a 9 marce e trazione 4X4.

Infine segnaliamo la presenza anche di RAM 1500 Rebel Mild Hybrid che come abbiamo detto in precedenza aveva già debuttato in Argentina nelle scorse settimane. Si tratta di un pickup Mild Hybrid. Ciò significa che ha un motore V8 a benzina, coadiuvato da un motore elettrico che lo assiste nel traffico urbano.

Il veicolo dispone di un motore 5.7 Hemi V8 (395 CV e 556 Nm), abbinato a un cambio automatico a otto rapporti e trazione 4×4 con riduttore. Viene fornito di serie con uno schermo multimediale da 12 pollici (verticale), un tetto panoramico e ruote da 18 pollici.

Ti potrebbe interessare: Stellantis si prepara a investire 20 milioni di euro a Rennes