Stellantis si prepara a investire 20 milioni di euro a Rennes

Il gruppo Stellantis si prepara a investire 20 milioni di euro nello stabilimento di La Janais a Chartres-de-Bretagne, vicino a Rennes. Per i sindacati, l’annuncio fatto questo giovedì mattina dal direttore del sito Stellantis di Rennes nel CSE (Comitato Sociale ed Economico) è una vera sorpresa.

Stellantis annuncia un investimento da 20 milioni di euro nel suo stabilimento di Rennes

Perché indicando che il gruppo automobilistico si preparava a investire diversi milioni di euro a La Janais, la storica sede della defunta PSA-Citroën a Chartres-de-Bretagne vicino a Rennes, “questo permette di ancorare qui un’attività industriale e di rafforzare un futuro”, si rallegra Didier Picard, in rappresentanza di CFE-CGC Métallurgie.

Anche la direzione dello stabilimento francese del gruppo Stellantis ha confermato la notizia. “Investiremo 20 milioni di euro, che ci permetteranno di interiorizzare un certo numero di parti di iniezione per le quali possiamo avere know-how”.

Questo investimento permetterà alla fabbrica del gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe di poter produrre in loco alcuni componenti che attualmente vengono prodotte altrove garantendo tempi di produzione più veloci e più certi e ottimizzando l’intero processo produttivo.

Al momento non si conoscono molti altri dettagli di questo investimento. Ma siamo sicuri che già nei prossimi giorni ne sapremo di più. Ricordiamo che a La Janais a Chartres-de-Bretagne, vicino a Rennes il gruppo automobilistico guidato a livello globale dal CEO Carlos Tavares produce vetture molto importanti per il gruppo quali Citroën C5 Aircross e Peugeot 5008. Vedremo dunque cos’altro emergerà in proposito a breve.

Ti potrebbe interessare: Stellantis Mulhouse: lo stabilimento francese del gruppo automobilistico sta reclutando 500 lavoratori per il turno di notte