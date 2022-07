Stellantis Melfi: contratto di solidarietà per un anno

Nelle scorse ore è stato raggiunto un accordo molto importante che riguarda lo stabilimento Stellantis di Melfi. Presso il Ministero del Lavoro i rappresentanti del gruppo automobilistico e i sindacati hanno firmato l’accordo che prevede un contratto di solidarietà in deroga della durata di un anno per lo stabilimento di Stellantis a partire dal prossimo 7 agosto. Questo a causa della riduzione della produzione dovuta alla mancanza di approvvigionamenti.

Contratto di solidarietà per un anno dal 7 agosto presso lo stabilimento Stellantis di Melfi

La notizia è stata ufficialmente confermata attraverso un comunicato pubblicato nelle scorse ore da Fim-Fiom-Uilm-Fismic-Uglm-Aqcfr. Inoltre sempre nel corso di questo incontro è stato confermato che a partire dal 2024 la fabbrica ospiterà la produzione di 4 nuovi modelli completamente elettrici in una nuova super linea che sarà realizzata nei prossimi anni all’interno di questa fabbrica che appartiene al gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe e guidato a livello globale dal CEO Carlos Tavares.

Insomma una buona notizia per lo stabilimento lucano di Stellantis che produce auto quali Jeep Renegade, Fiat 500X e Jeep Compass. Ricordiamo che nei prossimi anni in questo stabilimento arriveranno 4 nuove auto. Tra queste ci dovrebbe essere spazio per la nuova Lancia Aurelia Crossover e per la nuova Opel Manta.

Inoltre si vocifera di due nuove auto di DS Automobiles: un SUV e una berlina. Tutte queste 4 auto elettriche saranno prodotte su piattaforma STLA Medium. Vedremo dunque a proposito dello stabilimento Stellantis di Melfi quali altre novità arriveranno sul futuro nel corso dei prossimi mesi.

Ti potrebbe interessare: Stellantis Figueruelas: il passaggio all’elettrico mette a rischio 1.650 lavoratori secondo i sindacati spagnoli