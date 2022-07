Stellantis: anche nel 2022 è leader nel Disability Equality Index

Stellantis ha ottenuto ancora una volta il punteggio più alto nell’annuale Disability Equality Index (DEI) per il 2022. Il DEI è uno strumento di benchmarking completo che aiuta le aziende a costruire strategie mirate e misurabili che supportano l’inclusione della disabilità e uguaglianza sul posto di lavoro.

Giunto al suo ottavo anno, il DEI è amministrato da Disability:IN e dall’American Association of People with Disabilities (AAPD) ed è considerato lo strumento di valutazione dell’inclusione della disabilità più solido nel mondo degli affari.

Le aziende con il punteggio più alto rappresentano quelle aziende che hanno investito nell’accessibilità e nell’inclusione nelle loro imprese e sono riconosciute come i migliori posti di lavoro per l’inclusione della disabilità. Stellantis ha anche ottenuto un punteggio massimo al DEI nel 2021.

“Stellantis apprezza profondamente il riconoscimento e il feedback che riceviamo da organizzazioni influenti come Disability:IN e l’American Association of People with Disabilities”, ha affermato Tobin J. Williams, vicepresidente senior per le risorse umane, Stellantis – Nord America.

“La nostra azienda è da tempo l’impegno costante a livello aziendale per la diversità e l’inclusione alimenta una cultura del lavoro che consente a ciascuno dei nostri dipendenti di realizzare il proprio pieno potenziale, il nostro perseguimento di risultati aziendali costantemente solidi e la nostra capacità di realizzare la nostra strategia a lungo termine come delineato nel nostro piano Dare Forward 2030.”

La DEI 2022 ha misurato una serie di pratiche sul posto di lavoro, tra cui cultura e leadership, accesso a livello aziendale, vantaggi, reclutamento, fidelizzazione, avanzamento, alloggi e altro ancora. Guadagnando un punteggio elevato al DEI, Stellantis si aggiunge all’impressionante elenco di riconoscimenti di leadership per la diversità e l’inclusione che ha ottenuto nel 2022.

