Stellantis: in Francia il numero di rivenditori diminuirà del 15 – 20%

A più di un anno dalla risoluzione dei contratti di vendita e distribuzione dei servizi dei marchi del gruppo Stellantis, il produttore ha voluto fare il punto e chiarire la situazione in merito ai contratti futuri. Dopo i primi mesi di incomprensioni e tensioni, i distributori di marca hanno iniziato a essere coinvolti a fine 2021 nel cantiere delle “nuove modalità operative”.

Stellantis conferma che in Francia il numero dei rivenditori sarà ridotto del 15 – 20%

Stellantis riferisce che più di 200 dipendenti delle varie reti distributive sono stati integrati in gruppi di lavoro, su argomenti relativi a forniture, scorte, permute, fatturazione etc. Tuttavia, il gruppo intende realizzare questa trasformazione con la rete, assicura Guillaume Couzy, capo di Stellantis per la Francia.

La rete di rivenditori è in uno stato d’animo molto diverso da quello in cui era un anno fa perché abbiamo generalmente rispettato gli impegni che abbiamo annunciato, perché abbiamo lavorato in modo collaborativo sui processi e in maniera consulenziale su contratti e modello di business. Il rapporto è abbastanza sereno e costruttivo.

Ai rappresentanti dei gruppi verrà fornita nei prossimi giorni una prima bozza del contratto per l’analisi. Le consultazioni con i membri delle reti dovrebbro concludersi alla fine del 2022 e portare alla firma di nuovi contratti all’inizio del 2023. Il produttore passerà in due fasi dal modello classico noto come distribuzione selettiva e quantitativa a quello di commissionario o agente “genuino” , considerato da Stellantis il più adatto.

“La futura modalità di distribuzione sarà estremamente diversa da quella che abbiamo conosciuto in passato” , rilancia Guillaume Couzy. L’entità della trasformazione del settore è tale che uno status quo o semplici modifiche al contratto esistente non erano un’opzione. Questa trasformazione richiede tempo e, nonostante le critiche che abbiamo letto, rimango convinto che il metodo giusto sia ricominciare da capo su nuove basi”.

“L’attuale modello di distribuzione selettiva non è più possibile a causa della nostra quota di mercato di oltre il 40% nella vendita di veicoli commerciali”, spiega Guillaume Couzy. A partire da giugno 2023, il nuovo modello di commissionario sarà in vigore per la vendita di auto dei marchi DS e Alfa Romeo e per la gamma di veicoli commerciali.

I nuovi contratti disciplineranno la vendita di tutti i marchi e modelli del gruppo Stellantis dal 2026 . “Vogliamo testare questo nuovo modello su larga scala su una parte significativa della nostra attività prima di implementarlo nell’intero ambito tre anni dopo “, spiega il manager.

Stellantis prevede circa 200 concessionari in Francia entro la fine del 2023, una contrazione del 15-20% rispetto a tre o quattro anni fa. Infine anche l’impronta immobiliare sarà ridotta, di circa il 25-30% dei metri quadrati e il numero di siti entro il 2026.

Ti potrebbe interessare: Stellantis Tychy: produzione in calo ma situazione destinata a migliorare