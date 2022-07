Stellantis cerca nuovi dipendenti in Brasile

Il gruppo Stellantis ha 75 posizioni aperte in Brasile. La ricerca è valida per i professionisti di tutto il Brasile e quelli abilitati potranno lavorare da remoto. I professionisti faranno parte del processo di trasformazione dell’azienda in una Tech Car Company.

Il gruppo afferma che sta cercando di attirare nuovi talenti in queste aree e potrebbe espandere la sua forza lavoro fino a 400 professionisti nei prossimi due anni. I profili desiderati sono quelli che hanno capacità di lavorare in team integrati e contribuire allo sviluppo di nuovi prodotti, servizi e soluzioni per la mobilità sostenibile.

Stellantis cerca personale in Brasile nel settore relativo alla tecnologia e al software

Stellantis diventa una Tech Car Company e richiede sempre più talento in tecnologia e software per guidare lo sviluppo della mobilità sostenibile, che comprende lo sviluppo di soluzioni in prodotti e servizi con particolare attenzione all’efficienza energetica, alla riduzione delle emissioni, all’elettrificazione, alla guida autonoma, tecnologica e connessa, nonché il miglioramento dei contenuti e delle piattaforme di e-commerce.

Stellantis è una delle più grandi aziende mondiali nel settore automobilistico e impiega circa 300 mila persone in tutto il mondo. È leader nelle vendite in Sud America e nei tre maggiori mercati della regione: Brasile, Argentina e Cile. In Brasile ha una capacità di produzione installata di oltre 1,1 milioni di veicoli all’anno nei suoi stabilimenti industriali.

I posti vacanti in Brasile riguardano attività che consentono il lavoro da remoto, quindi questo fa si che i candidati possano di provenire da qualsiasi regione brasiliana. I professionisti assunti lavoreranno in modo integrato e virtuale, in partnership con team globali nello sviluppo di soluzioni software da applicare ai diversi brand del gruppo.

“La nostra strategia per l’area software, che sta vivendo una rapida crescita nella regione, è quella di attrarre nuovi talenti a breve, medio e lungo termine. Il numero di posizioni disponibili è dinamico a causa dell’accelerazione dell’azienda nel suo obiettivo di guidare lo sviluppo della mobilità sostenibile”, sottolinea André Souza, CIO e leader della trasformazione digitale di Stellantis in Sud America.

