Nuova Citroen e-C3: c’è chi la immagina così

La gamma di auto puramente elettriche di Citroen è attualmente composta da un solo modello: la e-C4. Presto però la casa automobilistica francese che fa parte del gruppo Stellantis amplierà la sua gamma di veicoli elettrici con una versione elettrica della prossima C3 che si dovrebbe chiamare Citroen e-C3.

Ecco quale potrebbe essere il design della futura Citroen e-C3 versione elettrica del famoso modello

La terza generazione di Citroen C3 è con noi dal 2016 e si basa sulla vecchia piattaforma PF1 dell’ormai defunto gruppo PSA. L’elettrificazione del propulsore della C3 non è stata possibile, ma ora Citroen si rivolge a Stellantis per l’architettura della prossima C3. Citroen punta potenzialmente a una versione 2023 della nuova C3, prima della versione SUV Aircross.

La piattaforma CMP alla base delle auto del Gruppo Stellanis come la Opel Corsa e la Peugeot 208 si farà strada sulla nuova supermini C3. Ciò significa che sarà possibile realizzare una Citroen e-C3 completamente elettrica, utilizzando la stessa tecnologia di Corsa-e ed e-208. È improbabile che il propulsore a batteria da 50 kWh di quelle auto venga modificato nella e-C3, quindi possiamo aspettarci 134 CV e un’autonomia di circa 360 km.

Arnaud Ribault, boss europeo di Citroen, ha confermato l’utilizzo della piattaforma CMP e ha spiegato la decisione che c’è dietro. “Il lavoro che stiamo facendo ora è ridurre i costi o essere in grado di compensare il costo crescente delle materie prime e dell’elettrificazione in tutti i progetti che stiamo sviluppando”.

Ci sarà anche una versione più economica con motore a combustione interna, che utilizza l’unità a benzina a tre cilindri Puretech da 1,2 litri ampiamente utilizzata che vediamo in altre auto del Gruppo Stellantis più l’attuale C3.

In termini di design, la nuova C3 trarrà ispirazione dalla C5 Aircross recentemente rivista. L’artista digitale Avarvarii ha realizzato per Auto Express un render che mostra come potrebbe apparire la nuova vettura quando arriverà. Appaiono evidenti alcuni elementi già visti nei modelli più recenti della casa automobilistica francese.

Stellantis ha annunciato il suo piano all’inizio di quest’anno che diventerà completamente elettrico in Europa entro il 2026. Ciò significa che le varianti a benzina della nuova Citroen C3 avranno una vita breve, ma la nuova Citroen e-C3 sarà in grado di continuare la sua carriera per molto tempo.

