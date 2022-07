Leasys Rent premiata agli Asset Finance Connect Awards

Durante l’edizione 2022 degli Asset Finance Connect Summer Awards, che si sono svolti nella giornata di ieri 13 luglio 2022 a Londra, Leasys Rent è stata premiata con il “Subscriptions product development”. Questo premio viene attribuito all’azienda che si è distinta per avere il miglior prodotto in abbonamento dell’anno. Il premio è stato assegnato a CarCloud, l’innovativo abbonamento all’auto con oltre 25 mila clienti e prodotto di punta della società che fa parte di FCA Bank.

Paolo Manfreddi, CEO di Leasys Rent, era presente all’evento è ha ritirato personalmente il prestigioso premio. Gli Asset Finance Connect Summer Awards ha riunito alcune delle principali società internazionali del mondo del finanziamento auto e della mobilità, attive in tutta Europa, per premiare i marchi e le soluzioni più innovative, insieme alle best practice del settore.

Tra i motivi per cui la giuria di questo concorso ha deciso di premiare con questo prestigioso riconoscimento CarCloud di Leasys Rent vi è stata sicuramente la capacità di intercettare le nuove tendenze della disownership e della subscription economy, sempre più diffuse nel settore della mobilità, e le caratteristiche innovative del prodotto.

CarCloud come sappiamo può essere rinnovato ogni mese, senza alcun vincolo ne di tempo ne penale, fino a un massimo di un anno: una formula attivabile sia su Amazon sia nei Leasys Mobility Store, comprensiva di tutti i servizi necessari per guidare in assoluta tranquillità.

Ad oggi questo servizio è presente in Italia, Francia e Spagna con 15 pacchetti attivi, inclusi quelli dedicati ai veicoli elettrici, e sarà presto disponibile anche nel Regno Unito e in Portogallo.

