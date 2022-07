Citroen C5 X: confermata la data di debutto in Australia

Oltre un anno dopo la sua prima rivelazione al mondo, Citroen Australia ha ora confermato che la nuova Citroen C5 X debutterà in Australia entro la fine del 2022 con un prezzo previsto compreso tra 50.000 e 60.000 dollari australiani. Con il debutto che dovrebbe avvenire a novembre o dicembre, la C5 X sarà venduto in un unico allestimento molto ricco con un’unica opzione di trasmissione.

Citroen C5 X: il debutto in Australia dovrebbe avvenire entro fine anno

L’unico motore per gli acquirenti australiani al lancio sarà il 1.6 litri turbo-benzina a quattro cilindri messo a punto per produrre 133 kW di potenza e 250 Nm di coppia in questa veste, alimentato solo dalle ruote anteriori tramite un convertitore di coppia a otto velocità trasmissione automatica.

Citroen starebbe valutando se portare un propulsore ibrido plug-in C5 X in Australia. Proposta in Europa, la versione PHEV aggiunge un motore da 81 kW/320 Nm all’asse anteriore per portare le potenze combinate fino a 165 kW/360 Nm.

Il modello europeo Citroen C5 X PHEV può percorrere 50 km in pura autonomia elettrica (WLTP) grazie alla sua batteria agli ioni di litio da 12,4 kWh.

Citroen continua ad essere una sorta di specialista di veicoli di nicchia all’interno del braccio francese di Stellantis. Il marchio francese, che finora ha venduto solo 172 auto in Australia nel 2022, vende localmente anche il piccolo SUV C4 e il SUV di medie dimensioni C5 Aircross .

Nonostante la parte posteriore tagliata, quasi a forma di coupé, la C5 X dispone di un ampio bagagliaio con 535 litri con cinque posti in su, o 1640 litri in modalità a due posti, quando i sedili posteriori sono ripiegati.

I dettagli delle specifiche ufficiali di Citroen C5 X per l’Australia devono ancora essere rilasciati, ma Citroen Australia ha dichiarato che la versione per quel paese sarà piuttosto ricca e completa.

Ti potrebbe interessare: Citroën C5 X: a luglio il recente modello della casa francese è disponibile a 460 euro al mese con anticipo zero