Stellantis: Betim diventerà nuovo centro di produzione auto ibride

Stellantis ha in programma di produrre auto ibride nello stabilimento di Betim in Brasile nello stato di Minas Gerais. Il gruppo automobilistico punta sui veicoli ibridi e dispone già di una piattaforma per la loro produzione. Tra i primi modelli ad arrivare ci saranno Fiat Pulse e Fastback. Stellantis corre per non perdere la posizione di leader del suo marchio Fiat nel mercato brasiliano, ma non esattamente per respingere gli assalti dei suoi rivali, visto che il suo più grande rivale al momento è la mancanza di parti e semiconduttori.

Stellantis: lo stabilimento di Betim sarà il centro nevralgico della produzione di ibridi del gruppo per il Sud America

A Betim in Minas Gerais, il centro nevralgico della casa automobilistica nella regione, l’ultimo arresto di 10 giorni nella produzione di veicoli è stato visto come una sorta di segnale o di avviso affinché Stellantis si affretti a trovare fornitori locali il prima possibile.

Secondo l’amministratore delegato di Stellantis nella regione, Antonio Filosa, la strada per il successo di Fiat è la localizzazione e nazionalizzazione di diversi componenti, principalmente quelli relativi all’elettrificazione, un percorso di non ritorno per il marchio del gruppo automobilistico e gli altri marchi presenti in quel continente.

Con un livello ancora più elevato di parti e componenti tecnologici, le auto ibride fanno sempre più affidamento sulla catena globale ed è qui che la casa automobilistica cercherà di cambiare le cose. Oltre a scommettere sulle auto ibride, l’azienda punta anche sull’etanolo, un carburante ampiamente utilizzato in Brasile da oltre 40 anni.

Lo stabilimento Stellantis di Betim dunque avrà un ruolo di primo piano in America Latina per quanto riguarda la transizione del gruppo automobilistico nato dalla fusione di PSA Groupe e Fiat Chrysler Automobiles. Vedremo dunque nei prossimi mesi quali novità arriveranno in proposito dal Brasile per quanto riguarda lo stabilimento di Betim.

Ti potrebbe interessare: Cassino: lo stabilimento di Stellantis scenderà sotto quota 3 mila dipendenti