Stellantis è leader nel primo semestre del 2022 in Sud America

Stellantis ha chiuso la prima metà dell’anno come leader di mercato in Sud America, rappresentando il 23,5% delle vendite di auto e veicoli commerciali leggeri nella regione da inizio anno. L’azienda ha guidato i tre maggiori mercati sudamericani.

In Brasile, il gruppo automobilistico italo-francese ha venduto 288.000 unità, pari al 33,6% del mercato. In Argentina, ha superato i 65.000 esemplari venduti tra gennaio e giugno, con una quota del 33,7% sul totale delle vendite. Altre 25.000 unità sono state vendute in Cile, con una quota di mercato dell’11,1%.

In cima alla classifica delle vendite brasiliane, Fiat si è assicurata una quota di mercato del 21,9% e oltre 187.000 immatricolazioni da gennaio a giugno. Il marchio è in testa da 18 mesi consecutivi. Nell’anno, Fiat ha inserito tre modelli tra i 10 best seller: nuovo Strada, Mobi e nuovo Toro.

Il Fiat Strada è il veicolo più venduto in Brasile tra tutti i marchi, con oltre 51.000 unità vendute da gennaio. La nuova Fiat 500 Elettrica, lanciata poco meno di un anno fa, è già al settimo posto tra i veicoli 100% elettrici più venduti nel mercato brasiliano.

Jeep si è assicurata la leadership nel segmento dei SUV nel 2022, con una quota del 20,7% tra i SUV e 65.600 auto vendute. Considerando il mercato interno totale (auto + veicoli commerciali leggeri), l’iconico marchio americano ha chiuso il primo semestre dell’anno con una quota del 7,7%, in crescita di 0,4 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La Jeep Compass è tra i 10 modelli più venduti dell’anno, con oltre 31.000 unità vendute.

Con 21.687 esemplari immatricolati nel 2022 e una quota di mercato pari al 2,5%, Peugeot ha registrato una crescita dell’81% rispetto allo stesso periodo del 2021. A giugno, il marchio francese ha ottenuto il volume di vendite più alto in nove anni (5016 unità). Con questo risultato ha guadagnato posizioni importanti nella classifica dei marchi più venduti in Brasile.

L’ultimo mese ha segnato un momento storico per Citroën. Dopo aver più che raddoppiato la propria quota di mercato, a giugno ha raggiunto il 2,4% del volume totale delle immatricolazioni. Si tratta del miglior risultato degli ultimi 10 anni. Nel mese sono state immatricolate 3971 nuove Citroën, con un incremento di quasi il 100% rispetto al mese precedente. Con questo risultato, il costruttore francese ha accumulato 12.300 unità da gennaio a giugno, con una quota dell’1,4% nel mercato brasiliano.

Ram ha registrato 1064 unità vendute nel semestre, distinguendosi nel segmento premium in Brasile.

In cima anche ai mercati argentino e cileno

Stellantis continua a guidare il mercato argentino. Nel cumulato dell’anno, il gruppo ha superato le 65.000 unità vendute, con il 33,7% di quota di mercato. Al primo e secondo posto della classifica dei modelli più venduti abbiamo la Fiat Cronos con 22.549 unità e la Peugeot 208 con 12.503. I due modelli più venduti nel segmento premium sono la DS 7 Crossback e la DS 3 Crossback. L’azienda guida anche il segmento dei SUV, con oltre 13.000 unità vendute.

La produzione nei due stabilimenti del gruppo in Argentina è stata di 72.000 unità, in crescita del 38% rispetto al primo semestre dell’anno precedente.

Con 25.000 unità spedite da gennaio a giugno, Stellantis ha guidato le vendite in Cile, il cui mercato è in espansione. Il mercato cileno è cresciuto del 24% rispetto alla prima metà del 2021 ed è diventato il secondo in Sud America dietro al Brasile.

Tra i marchi del gruppo, Peugeot è il brand più importante in Cile, con oltre 10.000 veicoli immatricolati e una quota del 4,6%, seguito da Ram, con 4400 unità e una quota di mercato pari al 2%. Seguono Citroën (4200 unità), Opel (2200), Jeep (2100) e Fiat (1300). Nel segmento premium si distinguono DS Automobiles e Alfa Romeo, con una quota rispettivamente del 6,4% e dell’1,2%.